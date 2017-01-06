В Турции арестуют 380 предпринимателей

Сегодня, 08:22

Турецкие следователи выдали ордер на арест 380 предпринимателей по делу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на турецкие СМИ. Именно на Гюлена Анкара возложила ответственность за июльскую попытку государственного переворота в стране, пишет vedomosti.ru.



По данным агентства, все 380 предпринимателей обвиняются в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена. Следователи потребовали произвести обыски в домах и офисах подозреваемых. Накануне турецкая полиция задержала после обысков главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan (газета Hurriyet и телеканал CNN Turk).

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 000 человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.





Из-за снижения турпотока Турция может недосчитаться $25 млрдСам проповедник Фетхуллах Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тыс. человек, уволены или отстранены от работы около 100 тыс. госслужащих.