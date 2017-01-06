Новости / Государство

В Турции арестуют 380 предпринимателей

Сегодня, 08:22
В Турции арестуют 380 предпринимателей


Турецкие следователи выдали ордер на арест 380 предпринимателей по делу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на турецкие СМИ. Именно на Гюлена Анкара возложила ответственность за июльскую попытку государственного переворота в стране, пишет vedomosti.ru.

По данным агентства, все 380 предпринимателей обвиняются в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена. Следователи потребовали произвести обыски в домах и офисах подозреваемых. Накануне турецкая полиция задержала после обысков главного юрисконсульта и бывшего генерального директора холдинга Dogan (газета Hurriyet и телеканал CNN Turk).

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 000 человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.



В Турции арестуют 380 предпринимателей

Из-за снижения турпотока Турция может недосчитаться $25 млрд
Сам проповедник Фетхуллах Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тыс. человек, уволены или отстранены от работы около 100 тыс. госслужащих.

  • Просмотров: 28
Похожие материалы
  • В Стамбуле прошел митинг против мятежников В Стамбуле прошел митинг против мятежников
  • Неудачный переворот стоил Турции $100 млрд Неудачный переворот стоил Турции $100 млрд
  • В Турции после военного переворота задержаны уже 18 тысяч человек В Турции после военного переворота задержаны уже 18 тысяч человек
  • Власти Турции закрыли более 130 СМИ Власти Турции закрыли более 130 СМИ
  • Из-за мятежа в Турции задержали или уволили 45 тысяч человек Из-за мятежа в Турции задержали или уволили 45 тысяч человек
    • Отзывы читателей
    Alibaba увеличила налоговые отчисления на 33% Alibaba увеличила налоговые отчисления на 33% Государство Сегодня, 08:36
    В Турции арестуют 380 предпринимателей В Турции арестуют 380 предпринимателей Государство Сегодня, 08:22
    В РК предложили проверить все многоэтажные дома с автономным отоплением В РК предложили проверить все многоэтажные дома с автономным отоплением Государство Сегодня, 08:21
    S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank Государство Сегодня, 08:19
    В Вооруженных Силах начались зимние учения В Вооруженных Силах начались зимние учения Государство Сегодня, 08:13
    В Казахстан привезут чудотворную икону Божией Матери В Казахстан привезут чудотворную икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" Новости Сегодня, 02:00
    В ЗКО браконьеры убили 33 сайгаков В ЗКО браконьеры убили 33 сайгаков Новости Сегодня, 02:00
    В Вооруженных силах Казахстана стартовала масштабная подготовка экипажей В Вооруженных силах Казахстана стартовала масштабная подготовка экипажей Новости Сегодня, 02:00
    В Башкортостане после попытки устроить огненное шоу погиб ребенок В Башкортостане после попытки устроить огненное шоу погиб ребенок Новости Сегодня, 02:00
    В Актау проходит отбор присяжных по делу об изнасиловании шестилетней девочки В Актау проходит отбор присяжных по делу об изнасиловании шестилетней девочки Новости Сегодня, 02:00
    Ученые заставили чипы памяти выступить в качестве процессоров, выполняющих обработку данных Ученые заставили чипы памяти выступить в качестве процессоров, выполняющих обработку данных KnowHow Вчера, 09:34
    Ученым впервые удалось идентифицировать белки, являющиеся Ученым впервые удалось идентифицировать белки, являющиеся "смертельным оружием" вируса Зика KnowHow Вчера, 09:34
    Новый материал снабдит функцией самозаживления искусственные мышцы роботов следующих поколений Новый материал снабдит функцией самозаживления искусственные мышцы роботов следующих поколений KnowHow Вчера, 09:33
    В Северо-Казахстанской области сменился прокурор В Северо-Казахстанской области сменился прокурор Государство Вчера, 08:35
    В Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ не изменятся В Астане тарифы на электроэнергию и сжиженный газ не изменятся Государство Вчера, 08:27
    В новогоднюю ночь сеть Tele2 и Altel работала без перебоев В новогоднюю ночь сеть Tele2 и Altel работала без перебоев Государство Вчера, 08:26
    В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека Государство Вчера, 08:18
    Бауыржан Байбек проинспектировал аэропорт Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал аэропорт Алматы Государство Вчера, 08:11
    В 2016 году инфляция в Казахстане составила 8,5 процента В 2016 году инфляция в Казахстане составила 8,5 процента Новости Вчера, 02:01
    Более 100 человек пострадали в результате аварии на железной дороге в Нью-Йорке Более 100 человек пострадали в результате аварии на железной дороге в Нью-Йорке Новости Вчера, 02:00