В Вооруженных Силах начались зимние учения

Сегодня, 08:13

В Вооруженных Силах Казахстана началась подготовка экипажей, расчетов, отделений. Мероприятия, направленные на обеспечение постоянной готовности военнослужащих к ведению боевых действий в новых условиях боя согласно боевому предназначению, пройдут в период с 4 по 20 января текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.



Данная подготовка позволяет достигать сразу несколько целей. В частности, слаживание экипажей, расчетов, отделений и совершенствование полевой, воздушной и морской выучки, освоение личным составом новых образцов вооружения и военной техники, повышение знаний и навыков по ее техническому обслуживанию и поддержанию в готовности к боевому применению в соответствии с требованиями безопасности.

Кроме того, занятия позволяют воспитывать у личного состава высокую психологическую устойчивость и физическую выносливость, дисциплинированность и ответственность, умение преодолевать трудности общевойскового боя и нагрузки в сложных условиях.

Стоит отметить, что подготовке экипажей, расчетов, отделений в Вооруженных Силах предшествовала одиночная подготовка военнослужащих по специальностям, стартовавшая в казахстанской армии с началом нового 2017 учебного года.