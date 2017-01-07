10 полезных приложений для смартфона

Сегодня, 14:19

Комбайн для СМС и сообщений из мессенджеров, лучшие офлайновые карты, крупнейшая библиотека «гифок», удобный и лаконичный плеер с бесплатной музыкой, мобильная «распознавалка» документов, почта и «умный» календарь, титулованный фоторедактор и безлимитный VPN с блокировкой рекламы. Эти и другие, но весьма полезные приложения, в подборке Вести.Hi-tech.

Backdrops (Android)

В этом приложении собраны сотни фоновых изображений для украшения домашнего экрана Android-смартфона. Широкая и постоянно обновляющаяся коллекция Backdrops включает «обои» на любой случай: причудливые геометрические узоры, пейзажи, абстракция или еда.

Пользователи программы могут синхронизировать фоны между разными устройствами, создавать собственные рисунки, скачивать изображениях других людей, добавлять в избранное, оценивать и делиться ими с друзьями. Высококачественные «обои» появляются в Backdrops ежедневно. Покупка внутри приложения избавит его от рекламы, а также разблокирует премиум-пакет фонов.

Snapseed (Android, iOS)

Snapseed — логичный и легкий в освоении фоторедактор, принадлежащий компании Google. Программа поможет быстро отредактировать фото, обрезав его, наложив фильтр или повысив резкость. «Серьезные» инструменты программы (цветокоррекция, точечная настройка) соседствуют с незатейливыми — эффектами состаривания снимков, царапинами и рамками. Исходную картинку можно сразу же сравнить с тем, что получилось.

Snapseed позволяет работать как с JPG-файлами, так и «цифровыми негативами» DNG без потери качества. Инструмент «Кисть» служит для проработки отдельных областей изображения, а «Коррекция» — для автоматической настройки экспозиции и цвета. Также фотографию можно поворачивать под любыми углами, выравнивать горизонт, добавлять виньетирование, зернистость, винтаж, нуар, рамки и прочие эффекты. Готовую картинку можно тут же отправить в соцсети.

Фотосканер от Google Фото (Android, iOS)

В ноябре компания Google выпустила мобильный «Фотосканер», который позволяет с легкостью отсканировать старые фотографии, сделанные на «мыльницу». Процесс сканирования и обработки снимков устроен так, чтобы качество было максимально высоким. После запуска приложения нужно «поймать» переснимаемую фотографию в рамку на экране и сделать первый кадр. После этого поверх нее отобразятся четыре белых кружка — с ними нужно поочередно совместить круг в центре экрана.

Далее смартфон автоматически сделает четыре снимка, из которых затем составит итоговое изображение, избавленное от бликов и теней. Быстрый тест «Фотосканера» показал, что справляется с заявленной задачей приложение вполне успешно, попутно корректируя яркость и цвета изображения, разве что автоматическая обрезка может в некоторых случаях удалять слишком много по краям изображения. Однако в приложении предусмотрена ручная подстройка обрезки. Кроме того, снимок можно повернуть. Результат закачивается в сервис «Google Фото».

MAPS.ME (Android, iOS)

Офлайн-карты от российских разработчиков, не раз попадавшие в списки лучших Android-приложений по версии Google. Пользователи могут скачать подробную карту практически любого города в мире (всего 345 стран, включая острова, зимние курорты и т. п.) и прокладывать маршруты без подключения к Интернету.

Помимо основной информации, такой как дороги, улицы и здания, в MAPS.ME отображаются кафе, банкоматы, заправки, музеи, местные достопримечательности и другие объекты, которые могут пригодится в путешествии. MAPS.ME совместимы даже со старыми смартфонами и планшетниками. В новой версии приложения, вышедшей в конце декабря, были добавлены данные о пробках. Ситуацию на дорогах можно посмотреть в 36 странах, включая Россию. Более того, информация о загруженности дорог сжимается (около 1 мегабайта за час поездки), что особенно полезно в роуминге.

Google Фото (Android, iOS)

«Google Фото» — это самостоятельное приложение интернет-поисковика, отделенное от соцсети Google+. Главное его преимущество в том, что пользователям предоставляется неограниченный объем для хранения изображений, но только если их максимальное разрешение не превышает 16 мегапикселей (для видео — Full HD).

В «Google Фото» нет необходимости создавать альбомы, помечать снимки тегами или метками — технология компьютерного зрения сделает все самостоятельно. Пользователь сможет найти любую интересующую его фотографию, просто введя поисковый запрос — например, «пицца» выдаст все снимки с этим блюдом, а «Санкт-Петербург» покажет фотографии, сделанные в этом городе.

А встроенный в программу «Ассистент» избавит от ручной сортировки снимков, сделанных во время отпуска или похода на концерт. Эта функция самостоятельно создаст тематический альбом и сложит в него самые удачные (с точки зрения компьютерных алгоритмов) кадры без какого-либо вмешательства со стороны человека.

Phonograph (Android)

Phonograph (бывший Gramophone) — простой, минималистичный и очень красивый плеер для Android, выполненный в духе «материального» дизайна. Распознав трек, программа автоматически подгружает данные об артистах, включая их фотографии, обложки альбомов и биографию.

Имеется виджет эквалайзер, «таймер сна», отключающий программу через заданный промежуток времени, возможность составлять плей-листы, виджет для домашнего экрана Android, а также поддержка редактирования тегов. Также Phonograph поддерживает функцию скробблинга, которая помечает музыку как прослушанную в Last.fm для улучшения персональных рекомендаций.

Microsoft Outlook (Android, iOS)

Мобильную версию Outlook часто называют лучшим почтовым приложением как для Android-, так и iOS-устройств. Причина проста: программа от Microsoft автоматически сортирует входящие письма, раскладывая их по тематическим папкам, позволяет удалять и архивировать сообщения одним касанием, а также добавлять их в «Календарь», хранилища OneDrive или Dropbox. Кроме того, файлы Word, Excel и другие вложенные документы Office можно открыть прямо в приложении.

Помимо почтовых серверов Microsoft (Exchange, Office 365, Outlook.com, включая Hotmail и MSN), программа поддерживает Gmail, Yahoo Mail и iCloud, а интеграция с календарем позволяет узнавать о запланированных событиях и совещаниях прямо из почты.

Flychat (Android)

Агрегатор Flychat позволяет читать сообщения, не покидая используемую в данный момент программу, из каких угодно мессенджеров, включая WhatsApp, Telegram, Skype, Twitter, Facebook Messenger и Slack. О входящем послании приложение уведомляет всплывающем пузырьком прямо на домашнем экране. Нажав на него, можно сразу же написать ответ. Явный недостаток Flychat — это баннерная реклама, которую, впрочем, можно отключить при помощи встроенной покупки.

Giphy (Android, iOS)

Giphy предназначена для поиска анимированных GIF-изображений. Программа позволяет быстро найти подходящую для любой ситуации «гифку» и поделиться ею через СМС, электронную почту и мессенджеры, или просто поразвлечься, разглядывая смешные картинки. Можно искать «гифки» и мемы на любой случай, отправлять их в Facebook Messenger, Instagram, Pinterest и другие соцсети, копировать в буфер обмена и сохранять в память устройства. Помимо Android-приложения, GIPHY доступен в качестве веб-версии, расширения для браузера Chrome (с поддержкой прямой публикации в Gmail, Facebook и Twitter) и плагина к Slack.

Opera VPN (Android, iOS)

Opera VPN обеспечивает бесплатным и неограниченным подключением к виртуальной частной сети (VPN). Новый инструмент позволяет обходить межсетевые экраны и гео-ограничения на доступ к интернет-контенту, а также блокировать рекламу и онлайн-жучки.

Так, Opera VPN можно использовать для доступа к заблокированным сайтам, сокрытия IP-адреса и безопасного веб-серфинга, будучи подключенным к публичному Wi-Fi. В отличие от подавляющего большинства других VPN-сервисов (например, TunnelBear), услуга Opera совершенно бесплатна, а интернет-трафик не тарифицируется.

Помимо услуги VPN-подключения, в новую программу Opera встроен блокировщик рекламы для Safari, Chrome и других браузеров. Также она умеет блокировать трекеры — онлайн-жучки, которые следят за действиями пользователя. Активировать эти функции можно в настройках. Кроме того, программа определяет уровень безопасности сети Wi-Fi, шифрование подключения и защиту от угроз. Разработчики называют Opera VPN «одним из самых быстрых и надежных VPN сервисов», однако скорость подключения не всегда бывает такой уж шустрой, как хотелось бы. Оптимальный сервер для подключения приложение тоже выбирает не всегда. Тем не менее, в будущем создатели сервиса обещают расширить число виртуальных локаций, что позволит расширить варианты подключения.