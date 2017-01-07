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Samsung ожидает роста прибыли несмотря на отзыв смартфонов

Сегодня, 14:22
Samsung ожидает роста прибыли несмотря на отзыв смартфонов


Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung Electronics Co. прогнозирует, что его операционная прибыль увеличилась на 49,8% в четвертом квартале 2016 года, несмотря на масштабный отзыв смартфонов, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Как сообщается в пресс-релизе Samsung, его операционная прибыль в октябре-декабре, вероятно, составила 9,2 трлн вон (7,76 млрд долларов) по сравнению с 6,14 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Квартальный показатель может стать рекордным с третьего квартала 2013 года.

Выручка за минувший квартал, как ожидается, слабо изменилась и составила 53 трлн вон. Окончательная отчетность компании будет обнародована в конце января.


Samsung ожидает роста прибыли несмотря на отзыв смартфонов

Samsung ждет реструктуризация

Изменение стратегии Samsung, который теперь получает основную выручку и прибыль не от продажи готовых телефонов, а от выпуска деталей к ним, позволило относительно безболезненно пережить скандал с самовозгоранием аккумуляторов в новом флагманском смартфоне Galaxy Note 7, из-за чего их пришлось снять с продажи.

Акции Samsung на торгах в пятницу подорожали на 1,8%, капитализация компании составляет 283,9 трлн вон (238 млрд долларов).

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