Более 200 пассажиров не могут вылететь в Казахстан из Стамбула

Сегодня, 14:13

Из-за погодных условий 214 пассажиров авиакомпании Turkish Airlines не могут вылететь из Стамбула в Казахстан, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на сообщение в Facebook руководителя департамента туризма МИР РК Марата Игали.



Так, согласно опубликованным данным рейсомТК350 из Стамбула в Алматы не прилетели 94 пассажира, рейсом ТК354 из Стамбула в Астану не прилетели 120 человек.

«Из Алматы в Стамбул должно было вылететь 150 человек, 80 человек были отправлены через Дубай, Баку и Москву, остальные 70 остались на завтрашний рейс. Из Астаны в Стамбул с рейса ТК355 осталось 7 человек, другие были перенесены на ТК345, который планируется 8 января, в также переписаны на рейсы других перевозчиков. Из Стамбула в Алматы и в Астану на сегодняшний вечер стоят по расписанию. Итого из Стамбула в РК не прилетело 214 человек. По информации авиакомпании им предоставляются все услуги предусмотренные при задержке рейса», — сообщил он.

Кроме того, как написал Марат Игали из Казахстана в Стамбул очередными рейсами авиакомпании должны вылететь 77 человек. По информации посольства Казахстана в Турции, с аэропорта Ататюрк города Стамбул начали вылетать рейсы.

Ранее стало известно, что авиакомпания Turkish Airlines отменила 395 внутренних и зарубежных рейсов. Как передает Report, Причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции. Отменены рейсы, которые выполняются через аэропорты им. Ататюрка (находящийся на европейской части Стамбула) и Сабиха Гекчен (расположенный в азиатской части города).