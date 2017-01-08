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Депутат: Информация о новых программах КазАгро не доводится до сельчан

Сегодня, 14:25
Депутат: Информация о новых программах КазАгро не доводится до сельчан


Информация о новых программах холдинга «КазАгро» не доводится до сельчан, отметила депутата мажилиса парламента Дания Еспаева в ходе посещения Актюбинского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Во время встречи с коллективом филиала были обсуждены программы господдержки, оказываемые через дочерние компании «КазАгро». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Демократической партии Казахстана «Ак жол».

«Актюбинский филиал АО „Фонд финансовой поддержки“ является активным проводником государственных программ. Через филиал только в 2016 году профинансированы 1165 человек на сумму более 3,2 млрд. тенге. В основном прокредитованы предприниматели из сельских округов. Для открытия небольшого бизнеса на селе выдавали займы от 500 тыс. до 3 млн тенге. Актюбинская область одна из первых начала выдавать займы сельхозкооперациям в рамках Программы „Ынтымак“ на приобретение молоковозов и рефрижераторов. Услугами фонда воспользовались 42 сельхозкооператива», — отметили в филиале.

По мнению его руководителя, программа актуальна и своевременна. Однако, еще не все сельхозпроизводители и сельчане, имеющие придворовое хозяйство, понимают преимущества объединения в сельхозкооперативы.

«Конечно, в настоящее время через АО „КазАгро“ и ее дочерние компании оказывается поддержка сельхозпроизводителям. Однако в связи с тем, что все эти программы распределяются через разные структуры АО „КазАгро“, сельхозпроизводителям тяжело понимать через какие программы, а самое главное — через какие структуры можно получить помощь, финансирование», — заметила Еспаева. По мнению депутата, для продвижения всех новых программ, проводимых через АО «КазАгро» необходимо на местах проводить разъяснительную работу для жителей сел. «На встречах с сельчанами часто выясняется, что большинство из них вообще не владеют этой информацией», — добавила депутат Дания Еспаева.

Рабочие поездки депутатов по регионам Казахстана продолжаются.

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