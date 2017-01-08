Джохар Утебеков о регистрации по месту жительства в РК

Сегодня, 14:32

Уже третий день не утихают обсуждения по поводу того, что в Казахстане с января 2017 года начали действовать новые правила в миграционном законодательстве о временной регистрации граждан по месту жительства. За отсутствие регистрации с февраля будут штрафовать как арендаторов, так и арендодателей. Центр деловой информации Kapital.kz приводит комментарии на эту тему известного адвоката Джохара Утебекова, которые он разместил на своей странице в Facebook.

Депутаты вероломно изменили закон о миграции населения и КоАП РК. К постоянной регистрации по месту жительства добавилась регистрация по месту временного пребывания (проживания).

Что за выражение «регистрация по месту жительства»?



Это законодательный термин, который уже давно заменил понятие прописки. Легче людям от этого не стало.

Можно ли получить временную регистрацию, не имея постоянной?



Нет.

Потеряю я ли постоянную регистрацию, если встану на временную?



Нет. Они существуют параллельно.

Где и как пройти временную регистрацию?



В ЦОНе. Оплатить пошлину в 0,1 МРП (227 тенге), принести удостоверение личности и правоустанавливающий документ на квартиру. Если ты не собственник, то нужно привести в ЦОН и его с удостоверением личности, так как нужно его письменное согласие.

Мой арендодатель за рубежом. По доверенности может кто-то его представлять в ЦОНе?



Да, ее надо заверить у тамошнего нотариуса. Если это не СНГ, то еще и апостилировать. Если это не русский язык, то перевести и заверить перевод у нотариуса. Можно и к казахскому консулу, но, говорят, это стало проблемой.

Есть ли временная регистрация онлайн, через электронное правительство?



Нет. Думаю, появится.

На какой срок можно получить временную регистрацию?



Пока на практике от месяца до года. После принятия правительством новых Правил это изменится. Как — не знаю. Следите за новостями и моим блогом. Лучше за последним)

Когда надо пройти временную регистрацию?



1. Всем, кто живет в съемном жилье за деньги более 10 дней, — арендаторам, студентам общежитий, постояльцам гостиницы, хостела. При этом неважно, кто платит за жилье, вы сами или работодатель.

2. Всем, кто живет или пребывает в жилище, помещении бесплатно более 1 месяца.

Какие наказания за отсутствие временной регистрации?



Для арендатора через 10 дней — письменное предупреждение. Для арендаторов и живущих бесплатно через 1 месяц — штраф в 7 МРП (почти 16 тысяч тенге). За рецидив в течение года штраф составит 13 МРП.

Для арендодателя через 10 дней и собственника, пустившего жить (пребывать) бесплатно, через 1 месяц — штраф в 10 МРП (почти 23 тысячи тенге) на физлиц, 15 МРП для ИП. За рецидив в течение года штраф вырастет в 2 раза.

Когда начнут штрафовать?



С 17 января — арендаторов и арендодателей, с 7 февраля всех остальных. Это мое личное видение в законном поле. Полиция собралась с 7 января 2017 года.

Я зарегистрирован в Каскелене, а живу в Алматы. Что делать?



Менять постоянную регистрацию на алматинскую либо временно зарегистрироваться в Алматы.

Зарегистрирован в одной квартире в Алматы, а живу в другой квартире в Алматы. Что делать?



Это уже иное место временного проживания. Даже если эта квартира на той же лестничной площадке. Менять постоянную регистрацию на квартиру, в которой живешь, либо зарегистрироваться в ней временно.

Я зарегистрирован в квартире Алматы, а живу в квартире в Астане. Я их собственник. Что мне делать?



То, что ты собственник жилища, ничего не меняет. Разве что регистрироваться легче. Менять постоянную регистрацию на астанинскую либо зарегистрироваться в ней временно.

Живу в Таразе. Легла надолго в больницу с ребенком в Алматы. Что делать?



Если на срок больше месяца, то пройти временную регистрацию в больнице.

Отправила детей к их бабушке на все лето. Ей придется их временно регистрировать?



Да. Исключений нет.

Я вахтовик или еду в длительную командировку. В каких случаях я обязан пройти временную регистрацию?



На общих условиях. Если жилье арендуется на срок более 10 дней. Если это жилье самого работодателя, то при командировке более месяца.

Живу в квартире, а дом не введен застройщиком в эксплуатацию. Что делать?



Ничего. Миграционная полиция в них сама никого зарегистрировать не может.

В Алматы есть ограничение в 15 кв. м на одного человека. Это мешает временной регистрации?



Пока нет.

Возрастут ли комуслуги при временной регистрации и убудут ли при постоянной?



Не знаю. Я плачу по количеству людей только за газ и вывоз мусора. Вроде не так уж много. Если у вас нет счетчиков на воду и канализацию, то сочувствую.

Как убедить собственника помочь мне во временной регистрации?



Напугать штрафом и проблемами с органами. Пояснить, что регистрация не дает вам прав на квартиру, он в любой момент может снять вас с регистрации, и ему достаточно платить подоходный налог без открытия ИП и бумажек. Тяжело будет, конечно.

Как полиция докажет, что я арендую квартиру уже 10 дней?



Ей хватит объяснений соседей, КСК, коллег. Это довод из разряда «а докажи, что я проехал на красный». Успехов в суде!

Я живу в Алматы в будни, а в выходные уезжаю к себе в Есик, где и зарегистрирован. Я же не должен проходить временную регистрацию в Алматы?



Должен. Жилье в Алматы остается местом твоего временного проживания, даже если ты куда-то временами выезжаешь из него.

Я живу в вагончике в Алматы, а зарегистрирован в другом месте. Что делать?



Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса — нет места временного пребывания! Я не шучу.