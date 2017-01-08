Кадровые назначения в Казахстане первой недели нового года

Кадровые назначения в Казахстане первой недели нового годаСегодня, 00:03 В начале января 2017 президент Нурсултан Назарбаев назначил нового постоянного представителя Казахстана при ООН, а в регионах произошли изменения в акиматах
Фото: © Depositphotos.com/minervastock
Указом главы государства на уходящей неделе Кайрат Ермекович Умаров назначен постоянным представителем РК при ООН, сообщает Казинформ. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в США.
Родился он в 1963 в Узбекистане. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков по специальности учитель английского и французского языков. В системе Министерства иностранных дел РК с 1992. В разное время он проработал послом Казахстана в Индии, Шри-Ланке, а также заместителем министра иностранных дел. На должности посла в США он был с 2013.
***
На этой неделе был назначен новый заместитель акима Уральска. Мирболат Нуржанов будет курировать вопросы социального блока, образования, культуры, спорта и сельского хозяйства. Он являлся председателем ОЮЛ «Ассоциация молодежи Западно-Казахстанской области», работал в коммерческих структурах, был советником акима Бурлинского района ЗКО, главным специалистом Уральского городского отдела внутренней политики, помощником акима города Уральска и с 2013 занимал пост акима поселка Круглоозерный.
***
Лаззат Уразбаева на новогодней неделе назначена заместителем акима Актобе. Она родилась в 1971. Образование высшее, окончила Актюбинский университет им. К. Жубанова по квалификации «учитель общетехнических дисциплин и физики», Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова по специальности «юриспруденция», бакалавр права, университет «Туран-Астана» по квалификации «магистр педагогики и психологии». Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы №24 в Актобе, директором средней школы №40. До назначения на данную должность работала руководителем отдела образования Актобе.
***
Заместителем акима Лисаковска назначен Адильбек Сарин. До назначения он был заместителем акима Карабалыкского района. На этой должности проработал до декабря 2015. Адильбек Сарин родился 6 сентября 1983 в селе Кокалат Джангельдинского района Костанайской области. В 2004 окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, по специальности «юрист». Трудовую деятельность начал в 2007 главным специалистом в республиканском государственном предприятии «Резерв».
***
Известный российский специалист Николай Левников назначен директором департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстанa. Ранее он занимал должность председателя судейского комитета Российского футбольного союза. В 2008-2009 Николай Левников уже возглавлял департамент судейства и инспектирования ФФК. Он родился 15 мая 1956. Является судьей международной категории ФИФА. С 1984 по 2001 в качестве рефери он судил российские и международные матчи. В его активе - работа на играх чемпионата Европы-1996, Кубка Конфедерации-1997 и чемпионата мира-1998. С 2001 - инспектор УЕФА на финальных турнирах чемпионата Европы-2004, Кубка УЕФА-2004 года и чемпионата мира-2006. С декабря 2001 по август 2006 - президент Коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза. В 2008 - 2009 - глава департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана. С октября 2012 по 2016 - глава судейского комитета Российского футбольного союза. Член судейского комитета УЕФА.