Новости / KnowHow

Ученые снабдили крошечные наноракеты "тормозами" и "рулем"

Сегодня, 11:31
Ученые снабдили крошечные наноракеты \"тормозами\" и \"рулем\"


Крошечные механизмы, такие, как наноракеты, являются идеальными кандидатами для целевой доставки лекарственных препаратов внутри человеческого организма. Однако, используемые в их конструкции каталитические химические двигатели обладают одной отрицательной чертой, пока не будет выработан весь запас топлива, эта наноракета не остановится даже если она уже достигла места назначения. Ученые из университета Неймегена (Radboud University), Нидерланды, нашли способ, позволяющий полностью контролировать движение наноракет, включив в них своего рода тормоза, которые реагируют на изменение температуры окружающей среды. Это позволяет наноракетам останавливаться, достигнув области с больными тканями, температура которых всегда немного выше температуры нормальных здоровых тканей.

"Тормоза" наноракеты, представляют собой молекулы чувствительного к теплу полимера, размещенные на ее корпусе. Изменения температуры заставляют эти молекулы сжиматься или выгибаться, перекрывая доступ топлива, перекиси водорода в данном случае, к области поверхности, покрытой слоем катализатора. Чувствительность этих молекул достаточно высока, и они полностью перекрывают "подачу" топлива при температуре 35 градусов Цельсия и выше, что заставляет остановиться этот крошечный наномеханизм. В своих наноракетах исследователи из Нидердандов использовали высокоэффективный органический катализатор, расщепляющий перекись водорода на воду и кислород, поэтому такие наноракеты, оборудованные топливным "клапаном" способны перемещаться в воде даже при низкой концентрации растворенной в ней перекиси водорода.

Рулем для наноракет выступает слабое внешнее магнитное поле, а исполнительным элементом этого механизма является крошечная никелевая частичка, выращенная в процессе самосборки корпуса наноракеты.

"В будущем мы собираемся сделать еще более интересную вещь. Мы планируем заменить "тормоза", реагирующие на изменение температуры, тормозами, реагирующими на свет" - пишут исследователи, - "Это позволит нам регулировать скорость или полностью останавливать движение путем освещения нужного места светом лазера. Кроме этого мы планируем сделать корпуса наноракет из полностью биоразлагаемых материалов, которые исчезнут, не оставив в организме человека ни малейшего следа".
  • Просмотров: 20
Похожие материалы
  • Создан Создан "липкий" материал, сохраняющий свойства при экстремально низких и при экстремально высоких температурах
  • Octobot - мягкий робот, использующий для движения химическую энергию Octobot - мягкий робот, использующий для движения химическую энергию
  • Создан самый тонкий в мире термометр, состоящий из цепочки молекулы ДНК Создан самый тонкий в мире термометр, состоящий из цепочки молекулы ДНК
  • Крошечные нанодвигатели позволят электронным устройствам самовосстанавливаться в случае повреждения Крошечные нанодвигатели позволят электронным устройствам самовосстанавливаться в случае повреждения
  • Ученые: в случае болезни муравьи принимают лекарства Ученые: в случае болезни муравьи принимают лекарства
    • Отзывы читателей
    Джон Керри объявил об уходе из политики Джон Керри объявил об уходе из политики Государство Сегодня, 14:36
    Джохар Утебеков о регистрации по месту жительства в РК Джохар Утебеков о регистрации по месту жительства в РК Государство Сегодня, 14:32
    Валютные резервы Китая упали до минимума с начала 2011 года Валютные резервы Китая упали до минимума с начала 2011 года Государство Сегодня, 14:31
    Депутат: Информация о новых программах КазАгро не доводится до сельчан Депутат: Информация о новых программах КазАгро не доводится до сельчан Государство Сегодня, 14:25
    Более 200 пассажиров не могут вылететь в Казахстан из Стамбула Более 200 пассажиров не могут вылететь в Казахстан из Стамбула Государство Сегодня, 14:13
    В Израиле начато строительство первой в мире дороги, которая будет заряжать батареи электрического транспорта во время движения В Израиле начато строительство первой в мире дороги, которая будет заряжать батареи электрического транспорта во время движения KnowHow Сегодня, 11:31
    Ученые снабдили крошечные наноракеты Ученые снабдили крошечные наноракеты "тормозами" и "рулем" KnowHow Сегодня, 11:31
    Sagittarius B2 - гигантское газовое облако, являющееся химической лабораторией галактического масштаба Sagittarius B2 - гигантское газовое облако, являющееся химической лабораторией галактического масштаба KnowHow Сегодня, 11:31
    Алек Болдуин надел бейсболку с надписью на русском языке с ошибками Алек Болдуин надел бейсболку с надписью на русском языке с ошибками Новости Сегодня, 08:00
    Аварийный дом в Шахане подключили к котельной мощностью 400 киловатт Аварийный дом в Шахане подключили к котельной мощностью 400 киловатт Новости Сегодня, 08:00
    Turkish Airlines отменяет авиарейсы из Казахстана из-за непогоды Turkish Airlines отменяет авиарейсы из Казахстана из-за непогоды Новости Сегодня, 08:00
    MacBook Pro спас жизнь своему владельцу во время стрельбы в аэропорту во Флориде MacBook Pro спас жизнь своему владельцу во время стрельбы в аэропорту во Флориде Новости Сегодня, 08:00
    214 человек не смогли вылететь в Казахстан из аэропорта Стамбула 214 человек не смогли вылететь в Казахстан из аэропорта Стамбула Новости Сегодня, 08:00
    В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок Государство Вчера, 14:34
    Samsung ожидает роста прибыли несмотря на отзыв смартфонов Samsung ожидает роста прибыли несмотря на отзыв смартфонов Государство Вчера, 14:22
    10 полезных приложений для смартфона 10 полезных приложений для смартфона Государство Вчера, 14:19
    Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС Государство Вчера, 14:14
    Выбран кандидат на пост директора национальной разведки США Выбран кандидат на пост директора национальной разведки США Государство Вчера, 14:14
    Покрытие с магнитными Покрытие с магнитными "волосинками" снабдит роботов чувством осязания KnowHow Вчера, 11:14
    В Сингапуре начата разработка первой в мире глобальной диспетчерской службы для управления движением беспилотников В Сингапуре начата разработка первой в мире глобальной диспетчерской службы для управления движением беспилотников KnowHow Вчера, 11:13