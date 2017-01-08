В Шымкенте рухнул жилой дом. Без жертв не обошлось

В Шымкенте рухнул жилой дом. Без жертв не обошлосьВчера, 16:09 Это произошло в воскресенье, 8 января
Фото: ДЧС ЮКО
Сообщение о том, что в Шымкенте произошел взрыв, в результате которого обрушился двухэтажный частный дом, поступило в Департамент по ЧС Южно-Казахстанской области 8 января в 03.55, сообщает Sputnik со ссылкой на Otyrar.kz.
По предварительной версии произошел взрыв газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра. При проведении аварийно-спасательных работах из-под завалов были извлечены четыре человека, среди них годовалая девочка. Спасателям удалось извлечь из-под завалов отца ребенка, затем они извлекли тело погибшей матери. Позже удалось спасти еще двоих мужчин. Три человека были госпитализированы в больницу.
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В аварийно-спасательной работе были задействованы: 23 сотрудника Департамента по ЧС ЮКО и, 44 человек человека из оперативно-спасательного отряда, 17 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 3 сотрудника Центра медицины катастроф, 4 бригады скорой медицинской помощи (16 человек), а также 17 единиц техники. 30 сотрудников ДВД ЮКО обеспечили оцепление места происшествия, также 4 сотрудника службы энергетики и газового хозяйства провели работы по отключению электрического тока и газа, сообщает Казинформ.
Напомним, 1 января в Шахане Карагандинской области обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, тогда погибли 9 человек. По предварительным данным, обрушение было вызвано взрывом котла отопления.