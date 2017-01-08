Валютные резервы Китая упали до минимума с начала 2011 года

Сегодня, 14:31

Валютные резервы Китая сократились на 3 трлн долларов, что является самым низким показателем с начала 2011 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Центробанка Китая.



Как отмечает агентство, сокращение валютных резервов Китая продолжается шестой месяц подряд, в то время как власти КНР пытаются поддержать юань в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет РБК.

Китайские валютные резервы упали на 41 млрд долларов по сравнению с декабрем — до 3.011 трлн долларов. В ноябре было зафиксировано падение на 69,05 млрд долларов, передает Reuters.

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По мнению экономистов, опрошенных агентством, валютные резервы Китая снизятся до 320 млрд долларов, после рекордного падение до 513 млрд долларов в 2015 году.

Золотой резерв Китая упал до 67.878 млрд долларов долларов в декабре с отметки 69.785 млрд долларов в ноябре, отмечает Reuters.