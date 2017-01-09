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Адекватно ли правительство Казахстана реагирует на кризис?

Сегодня, 06:26
Возможно, Казахстану все-таки удаcтся адаптироваться к новой реальности без ухода в рецессию по итогам 2016
Адекватно ли правительство Казахстана реагирует на кризис?


Фото: Андрей Лунин

Агрис Прейманис — главный региональный экономист ЕБРР

Во всяком случае, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) накануне подведения итогов официальной статистики за 2016 считает, что экономика страны в 2016 прибавит 0,7%, а в 2017 покажет рост на 2,4%. Инфляция по итогам прошедшего года прогнозируется на уровне 14,8%, наступившего – 7,5% (коридор, определенный Нацбанком, – 6–8%).
Стоит отметить, что в отношении 2016 аналитики ЕБРР даже более оптимистичны, чем правительство РК, рассчитывающее на рост в 0,5% (столько же ожидает Всемирный банк). Возможно, дело во временных расхождениях: европейский институт озвучивает свой прогноз последним из международных финансовых организаций, а экономика Казахстана начала выкарабкиваться из падения лишь во втором полугодии. Кроме того, в октябре 2016 был все-таки благополучно перезапущен Кашаган (S&P, например, еще в сентябре сомневался по этому поводу и прогнозировал нулевой рост ВВП РК в 2016), который в ноябре начал отправлять нефть на экспорт и до конца года должен выдать минимум 500 тыс. тонн.

Адекватно ли правительство Казахстана реагирует на кризис?


Каков реальный ВВП Казахстана, о котором не говорит правительство?
По предварительной официальной оценке, в январе-сентябре 2016 рост ВВП сос... →


Прогнозы ЕБРР по росту ВВП осуществятся при условии, что цена нефти останется в коридоре от $45 до 55 за баррель. Главный региональный экономист ЕБРР Агрис Прейманис не считает спред слишком широким:
- Это коридор, при котором рост в Казахстане не настолько будет зависеть от колебаний цены в $5–7 за баррель. И это очень комфортабельный коридор: в его пределах в стране не настанет кризис и останется возможность использовать Национальный фонд для поддержки экономики. Ниже будет уже кризис. Выше $60 – противоположное сильное влияние. Но мы не думаем, что цена нефти в течение ближайшего времени превысит эту планку.
Конечно, в том, что Казахстану удалось «проскользить» по кромке рецессии, есть определенный элемент везения – нефть все-таки не застряла на январских $28,5 за баррель марки Brent, а доросла до $50, лишь изредка опускаясь на $2–3 ниже. Однако Прейманис считает, что это помогло, но не было определяющим фактором. Казахстанские власти в целом неплохо справляются с кризисом, а монетарные – лучше остальных.
- Думаю, у вас не было выбора – оставаться при фиксированной монетарной политике было невозможно. И сейчас мы видим, что баланс работы Нацбанка очень позитивен – сравните, что происходило в январе и что есть сейчас. Скажу больше: то, что мы видим, – результат работы, а не цены нефти. То, чего добился Нацбанк за последние 10 месяцев, мы считаем очень успешным, – заявляет собеседник.
Особое значение Прейманис придает повышению транспарентности, выразившейся в публичном размещении информации об участии Нацбанка в валютных торгах, что помогло стабилизировать курс.
- Люди видят, что тенге стоит не потому, что его держит Нацбанк, а потому, что достигнут некий фундаментальный баланс, – говорит он. – Нынешний курс – рыночный. Конечно, могут происходить изменения – и внутри страны, и за ее пределами, которые повлияют на курс. Но при текущей цене нефти, при подобном развитии экономики, при нынешней инфляции, при такой экономической ситуации в России и Китае ваш курс – адекватный.

Адекватно ли правительство Казахстана реагирует на кризис?


Почему соблюдение законов помогает росту ВВП
Об этом рассуждает эксперт Forbes.kz, президент Института экономической пол... →


Инфляция уменьшается, базовая ставка снижается, долларизация депозитов сократилась, хотя и остается сравнительно высокой.
Тем не менее это лишь первый, пусть и успешный, шаг, предупреждает Прейманис.
- У вас вообще нет инструментов для займов на три-пять лет, никто не знает, какие должны быть ставки. То, как занимает сейчас пенсионные деньги Минфин, это не совсем рыночно. Я не говорю, что это ниже или выше рынка, это просто так, как они договариваются. Нацбанк должен работать над новыми инструментами – сначала трехмесячными, потом полугодовыми, затем годовыми, которые дадут понимание, какова сейчас цена тенге. Пока же проблема ликвидности остается, – считает Прейманис.
ЕБРР готов помочь с тенговой ликвидностью и кредитовать проекты в местной валюте. 21 ноября 2016 в Лондоне размещены еврооблигации на 34 млрд тенге. Ставка купона будет привязана к индексу потребительских цен (ИПЦ), облигации выпущены сроком на пять лет со спредом 10 базисных пунктов, с учетом прироста ИПЦ за три месяца. Бумаги будут также размещены на KASE, а Нацбанк будет использовать их в операциях РЕПО с БВУ.
Можно перейти на плавающий курс за один день, но формирование инфляционного таргетирования требует как минимум нескольких лет, говорит Прейманис.
- Люди должны постепенно привыкнуть фокусироваться не на курсе, а на инфляции, – рассуждает он. – Потому что, каков бы ни был уровень импорта, именно инфляция показывает, насколько дороже становится жизнь.

Адекватно ли правительство Казахстана реагирует на кризис?


Совершают ли ошибки казахстанские министры?
Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков проанализиро... →


И все же основным фактором, влияющим на рост, для Казахстана по-прежнему остаются внешне­экономические условия. В России ситуация во втором полугодии начала улучшаться, ожидается 0,6% по году, а в 2017 – рост на 1,2%. Китай сохраняет хороший рост, однако усугубляются структурные проблемы – в 2012 отношение потребительского и корпоративного долга к ВВП превысило аналогичный показатель США, в 2014 – еврозоны, и этот показатель продолжает ухудшаться. Однако именно Китай может стать основным фактором роста экономики Казахстана, если мы сумеем эффективно вписаться в программу «Один пояс – один путь». В то же время это программа с двухсторонним движением: она улучшает доступ казахстанским компаниям к европейским и китайским рынкам, одновременно открывая местные рынки для них. То есть конкуренция будет усиливаться, и к этому надо быть готовыми.
- Очень важно рассматривать «Шелковый путь» не только как инфраструктурный проект – это интеграция. А значит, вопрос инноваций и конкурентоспособности, – отмечает Прейманис.
Впрочем, не все международные финансовые организации разделяют благоприятные прогнозы ЕБРР. Так, МВФ полагает, что Казахстан в этом году все-таки уйдет в рецессию, с падением на 0,8%, а в 2017 вырастет лишь на 0,6%. С ним солидарны некоторые отечественные экономисты. Так, президент Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков считает, что подчиненность Комитета по статистике Министерству экономики порождает явный конфликт интересов и на самом деле в январе-сентябре реальный ВВП снизился на 0,6%, а не вырос на 0,4%, как утверждает правительство.
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