Акишев рассказал, какая инфляция сложилась в Казахстане в 2016

Вчера, 17:12В понедельник, 9 января, Национальный банк Казахстана провел брифингФото: Андрей ЛунинДанияр Акишев.Инфляция по итогам 2016 года сложилась на уровне, что в целом соответствует оценкам Национального Банка. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.Глава центрального банка отметил, что «незначительное превышение целевого ориентира было связано с шоками со стороны предложения на отдельные товары в 4 квартале 2016 года, которые имели кратковременный характер». По оценкам Нацбанка, в 1 квартале 2017 влияние данных шоков на инфляционные процессы будет уменьшаться.- В целом, мы ожидаем дальнейшего снижения годовой инфляции и достижения целевого ориентира по годовой инфляции () в январе-феврале 2017 - заявил Акишев.Возможность достижения цели по инфляции подтверждают результаты опроса населения по оценке инфляционных ожиданий.- В декабре 2016 инфляционные ожидания продолжают носить умеренный характер. Опасения респондентов по предпраздничному росту цен в декабре 2016 не оправдались, в январе 2017 они не ожидают ускорения инфляционных процессов. При этом доля респондентов, которые ожидают роста цен в следующие 12 месяцев, незначительно выросла за счет тех, кто ожидает сохранения текущих темпов роста цен в новом году, – проинформировал глава Нацбанка.Помимо этого, во время брифинга Данияр Акишев сообщил, что «восприятие инфляции населением постепенно улучшается. Большинство респондентов отмечает умеренный рост цен за прошедший месяц».