Более 1 млрд тенге вложит охранное агентство в безопасность школ

Сегодня, 20:18

В рамках государственно-частного партнерства 1 млрд 36 млн тенге готово вложить в безопасность алматинских школ частное охранное агентство. Предприятие обеспечит специальным оборудованием 227 средних учебных заведений, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Алматы.



В организации также отметили, что концепция реализации этой идеи уже разработана и находится на рассмотрении в городском акимате.

«Этот проект — отличный пример государственно-частного партнерства. Акимат и охранное агентство заключают договор о долгосрочном сотрудничестве. Частник получает гарантированный госзаказ, а местные власти экономят миллионы бюджетных тенге на дорогостоящем оборудовании. В этом проекте выигрывают все. А главное — наши дети. Каждому родителю важно знать, что в школе его ребенок в безопасности», — рассказывает эксперт Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Касенов.

Еще один пример государственно-частного партнерства — школьные спортивные площадки. Акимат уже одобрил 3 проекта, еще 4 на находятся рассмотрении. Бизнесмены готовы отремонтировать пришкольную территорию и обеспечить всем необходимым. Появятся новые футбольные поля, искусственное покрытие, освещение, велосипедные и беговые дорожки, спортивный инвентарь. В учебное время здесь будут заниматься школьники. В неурочное — предприниматели смогут привлекать частных клиентов. А беговыми и велосипедными дорожками смогут пользоваться все желающие.

«Программа государственно-частного партнерства, как правило, интересует тех, у кого небольшой стартовый капитал. Государство может предоставить земельный участок, помещение и даже финансовые ресурсы для проектов, имеющих социальную направленность. А Палата предпринимателей всегда готова оказать помощь в снижении административных барьеров. Например, для открытия дошкольных учреждений акимат выделил несколько зданий. Все открытые по ГЧП детские сады сейчас успешно работают», — отметил эксперт Кайрат Касенов.

Всю информацию по участию в проектах государственно-частного партнерства можно получить в Центрах обслуживания предпринимателей. С 2017 года менеджеры-консультанты оказывают еще две новые услуги. В том числе и сопровождение проектов по ГЧП.