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Brent торгуется на уровне $56,82 за баррель

Сегодня, 20:13
Brent торгуется на уровне $56,82 за баррель


Мартовские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 11:46 аст торговались на уровне 56,82 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени торговались на уровне 53,7 доллара за баррель. В понедельник котировки начали снижаться на опасениях, что при увеличении экспорта из Ирана, Ливии и при росте активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сокращению добычи будут иметь ограниченный эффект, отмечает Интерфакс.
За минувшую неделю, первую неделю 2017 года, торги по нефти шли разнонаправленно, и в целом котировки выросли на 0,5% на ожиданиях, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 года котировки доходили до рекордных за полтора года 58 долларов за баррель, пишет издание vedomosti.ru.

В минувший четверг стало известно, что за последнюю неделю 2016 года резервы нефти в США сократились сразу на 7 млн баррелей. В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производства нефти. Саудовская Аравия уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей, как сообщала The Wall Street Journal. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен. Резервные реальные показатели добычи, публикуемые различными независимыми источниками, начнут поступать только в начале февраля, предупреждает Интерфакс.


Brent торгуется на уровне $56,82 за баррель

Саудовская Аравия сократила добычу нефти
Мониторинговая комиссия, созданная добывающими странами для контроля за реализацией соглашения, проведет свое первое заседание 21 января.

По данным Thomson Reuters Oil Flows, Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре.

Снизить эффективность шагов ОПЕК по снижению предложения может также Ливия, которая заявила, что работает над возобновлением работы новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны. Снижению запасов может помешать рост активности производителей сланцевой нефти.

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