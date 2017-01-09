Как будет развиваться Алматы в ближайшие годы

Вчера, 15:50Центр развития города собирается делать мегаполис лучшеФото: Андрей ЛунинВ 2008 заработало АО «Центр развития Алматы». Городской акимат учредил его для внедрения ряда проектов, например, таких как видеофиксация нарушений правил дорожного движения. В 2015 функции центра были расширены, и теперь он содействует устойчивому развитию Алматы в целом: проводит маркетинговые и прикладные исследования, анализирует показатели, организует проекты в сфере урбанистики, помогает внедрять принципы корпоративного управления в структурах города.Улучшение рейтинговИностранцы судят о стране по крупным городам, и Алматы отводится роль коммерческого лица Казахстана. В рейтинге Всемирного банка Doing Business наша страна присутствует 12 лет (в 2016 по сравнению с предыдущим годом она поднялась на шесть позиций и теперь занимает 35 место). При этом данные для рейтинга собираются только в южной столице.- Рейтинг определяется по 10 показателям, – поясняет глава ЦРА Жанна Тулегенова. – Среди них, например, легкость и быстрота получения разрешения на строительство и подключение к системам коммуникаций. Соответствующие услуги предоставляют несколько государственных и квазигосударственных компаний. Мы внедрили электронный документооборот, и теперь предприниматели получают АПЗ (архитектурно-планировочное задание) всего за шесть дней.В Алматы более 600 коммунальных предприятий, которые зачастую работают по старинке – без наблюдательных советов и подотчетности населению. Эксперты ЦРА разработали методику оценки эффективности их руководителей и приступили к ее пробному внедрению.- Скоро алматинцы должны почувствовать перемены, – обещает собеседница.Следуя трендамВ конце 2015 маслихат Алматы утвердил программу развития города до 2020 года, разработанную с учетом мирового опыта развития городов, представленнoго McKinsey. По утверждению Тулегеновой, программа уже реализуется – ЦРА отслеживает процесс и вносит свои рекомендации.- Программа включает около 100 параметров, – рассказывает она. – Мы ориентировались на цели устойчивого развития ООН и показатели ОЭСР. Кроме того, оцениваем количество приватизированных предприятий, оперативность реагирования на жалобы в коммунальные предприятия и уровень удовлетворенности потребителей. Есть даже такой индикатор, как быстрота приезда машины скорой медицинской помощи.Одна из проблем города – высокий уровень безработицы. Тулегенова объясняет: он высок не только из-за размеров мегаполиса, но и потому, что Алматы занимает первое место в стране по количеству студентов. ЦРА удалось внедрить международный показатель мониторинга незанятой молодежи NEET (Notin Employment, Educationor Training), который позволит определить реальный масштаб проблемы и выработать пути ее решения.Город для людейИсполнился год действия электронной системы оплаты проезда в транспорте «Оай». Это лишь один из этапов масштабных реформ в общественном транспорте. Проходят они непросто, однако Тулегенова уверена: со временем жалоб станет меньше.- Акимат субсидирует компании в сфере общественного транспорта, – поясняет она. – Субсидии получают не все: необходимо соответствовать определенным критериям. Автобусы – не старше пяти лет, «чистые» зарплаты водителям, налоговые отчисления, соблюдение графиков и маршрутов. Это подстегивает конкуренцию – со временем слабые игроки уйдут с рынка.В городе еще много проблем, признают в ЦРА. Постепенно их решают: уличное освещение меняют на светодиодное, налаживают подсветку достопримечательностей, расширяют пешеходные зоны, ремонтируют парки и скверы, разрабатывают план новых велодорожек, продолжают устанавливать велосипедные станции Almaty Bike.Проходил конкурс на лучшую концепцию общественного пространства на территории бывшего трамвайного депо. Впервые в Казахстане горожане сами выдвигали идеи целевого назначения бывшего объекта и сами же выбирали наиболее интересный проект. Всего на конкурс было представлено 23 проекта, в онлайн-голосовании приняли участие более 13 тыс. человек.Драйвер ростаВ Алматы необходимо активно развивать сферу туризма, считают в ЦРА. У города уникальные преимущества: дорога от международного аэропорта до горнолыжных курортов занимает около 30 минут, есть разнообразные природные ландшафты, интересная традиция ночных катаний на Шымбулаке.По словам Тулегеовой, в развитых странах число работников, задействованных в сфере туризма, значительно превышает казахстанские показатели. В Алматы их порядка 22 тыс., поставлена задача за несколько лет довести это число до 90 тыс. Такова емкость рынка.