«Кыргызстан: Отныне казахстанцам мы можем не завидовать?»Сегодня, 06:31 Что пишут о Казахстане: обзор зарубежной прессы (6-8 января)
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VESTI.KG: «Отныне казахстанцам мы можем не завидовать?» - В соседнем государстве ввели беспрецедентные изменения в Закон о миграции, создающие чудовищные неудобства собственному населению.
RITMEURASIA.ORG: «Астанинский шанс для сирийского примирения» - Любая, даже самая ожесточенная война рано или поздно завершается миром. Особенно – война гражданская, где важно не столько выиграть войну, сколько выиграть мир. Блестящая военная операция по освобождению Алеппо и зачистка территории Сирии от международных террористических группировок сопровождаются активизацией усилий России, Турции и Ирана на дипломатическом фронте, которые, в отличие от аморфного женевского формата, способны обеспечить внутрисирийский политический диалог.
TASS.RU: «Министр обороны Франции приветствовал проведение переговоров по Сирии в Астане» - Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Диран приветствовал предстоящее проведение переговоров по Сирии в столице Казахстана. Об этом он заявил в интервью, опубликованном парижской еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.
REGNUM.RU: «США не получили приглашение в Астану на переговоры по Сирии. А хотели?» - Представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что «Россия, Турция и Иран не приглашали США к переговорам по Сирии в Астане». По его словам, «мы не вовлечены активно в эти дискуссии», хотя «госсекретарь Джон Керри намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами». Но, как подчеркнул Кирби, госсекретарь в последний раз говорил с Лавровым 27 декабря, а с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу — 20 декабря.
RIA.RU: «Главы МИД Казахстана и Франции обсудили сотрудничество в рамках Совбеза ООН» - Телефонный разговор главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного. развития Франции Жан-Марком Эйро состоялся в пятницу, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
BELTA.BY: «Прикаспийские страны обсудят несогласованные вопросы по статусу моря» - Очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря планируется провести в третьей декаде января.
SPUTNIK-TJ.COM: «Трассу через Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан откроют спустя 20 лет» - Сократить путь при движении из Казахстана в Узбекистан водители смогут, начиная с февраля. Двигаться по автомагистрали разрешено только легковым автомобилям.
«Грозин: Мирзиёев заставил Казахстан задуматься о разделении власти» - Выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости Казахстана, Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом страны.
PODROBNO.UZ: «Казахстан и Узбекистан: братья, стратегические союзники и партнеры» -Установившийся сегодня доверительный и насыщенный узбекско-казахстанский диалог соответствует долгосрочным интересам обеих стран. Таков лейтмотив состоявшихся в последнее время ряда двусторонних переговоров между руководителями и правительствами двух стран.
SPUTNIK.KG: «Кыргызстан требует у РК обосновать ситуацию с транзитом мяса и молока» - Правительство Кыргызстана требует обосновать ситуацию с запретом на автоперевозку мясо-молочной продукции в Россию. Кроме того, Кыргызстан обратился в ЕЭК.
TAZABEK.KG: «Казахстан запретил Кыргызстану транзит молочной, мясной и рыбной продукции в Россию автотранспортом, - подтвердили в Госветсанинспекции» - Казахстан запретил Кыргызстану осуществлять транзит товаров в Россию через территорию РК. Такую информацию Tazabek подтвердил советник директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Толонбек Ырсалиев.
EASTTIME.RU: «Автомобильный рынок Казахстана – итоги 2016-го и перспективы 2017-го» - По итогам минувшего, 2016-го года официальные автодилеры Казахстана, согласно предварительным данным, реализовали от 42 до 44 тысяч новых автомобилей, что можно назвать очень плохим результатам. Напомним, что годом раньше, в 2015 году, который до этого был признан «провальным», автомобильные салоны смогли реализовать примерно 89 тысяч автомобилей.