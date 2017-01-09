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McDonald`s продаст 80% своего бизнеса в Китае

Сегодня, 20:16
McDonald`s продаст 80% своего бизнеса в Китае


McDonald`s продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае и Гонконге за 2,1 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.
Долю в 52 процента приобретет конгломерат Citic Ltd. Еще 28 процентов будет принадлежать Carlyle Group LP, и 20 процентов бизнеса останется у McDonald`s, пишет lenta.ru.

Первоначально американская корпорация намеревалась продать весь бизнес за 3 млрд долларов, однако решила сохранить миноритарный пакет, рассчитывая на будущий рост в Китае, рассказал агентству источник.


McDonald`s продаст 80% своего бизнеса в Китае

Самые богатые компании мира

В настоящее время в Китае работает 2400 ресторанов McDonald`s, в Гонконге — около 240. В 2016 году КНР занимала третье место в мире по количеству ресторанов McDonald’s после США и Японии. В конце марта руководство компании объявило, что намерено вывести КНР на второе место, в течение 2016 года открыв в стране более тысячи ресторанов.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первое заведение они открыли в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. В настоящее время сеть занимает второе место по количеству точек во всем мире (после Subway).

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