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Новости
Nokia официально вернулась на рынок
Сегодня, 14:00
Просмотров: 23
Отзывы читателей
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Автоматы для стрельбы под водой получат спецслужбы и военные в России
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Сегодня, 14:00
Nokia официально вернулась на рынок
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Сегодня, 14:00
"Барыс" потерпел второе подряд поражение в КХЛ
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Сегодня, 14:00
Джон Керри объявил об уходе из политики
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Вчера, 14:36
Джохар Утебеков о регистрации по месту жительства в РК
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Вчера, 14:32
Валютные резервы Китая упали до минимума с начала 2011 года
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Вчера, 14:31
Депутат: Информация о новых программах КазАгро не доводится до сельчан
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Вчера, 14:25
Более 200 пассажиров не могут вылететь в Казахстан из Стамбула
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Вчера, 14:13
В Израиле начато строительство первой в мире дороги, которая будет заряжать батареи электрического транспорта во время движения
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Вчера, 11:31
Ученые снабдили крошечные наноракеты "тормозами" и "рулем"
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Вчера, 11:31
Sagittarius B2 - гигантское газовое облако, являющееся химической лабораторией галактического масштаба
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Вчера, 11:31
Алек Болдуин надел бейсболку с надписью на русском языке с ошибками
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Вчера, 08:00
Аварийный дом в Шахане подключили к котельной мощностью 400 киловатт
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Вчера, 08:00
Turkish Airlines отменяет авиарейсы из Казахстана из-за непогоды
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Вчера, 08:00
MacBook Pro спас жизнь своему владельцу во время стрельбы в аэропорту во Флориде
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Вчера, 08:00
214 человек не смогли вылететь в Казахстан из аэропорта Стамбула
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Вчера, 08:00
В 126 магазинах Алматы запустят сезон скидок
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7-01-2017, 14:34
Samsung ожидает роста прибыли несмотря на отзыв смартфонов
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7-01-2017, 14:22