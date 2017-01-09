Nokia вернулась на рынок с новым смартфоном

Сегодня, 20:36

Компания HMD Global, которой принадлежат эксклюзивные права на финскую марку, представила в Китае смартфон Nokia 6. Новинка получила цельнометаллический корпус, 4 Гб оперативки и операционную систему Android 7.0 Nougat, пишет издание vestifinance.ru.



5,5-дюймовый IPS-экран устройства имеет разрешение Full HD (1920×1080 точек, плотность пикселей — 403 ppi), яркость 450 нит и защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Получив щедрые 4 Гбайт оперативной памяти, новинка при этом работает на сравнительно медленном процессоре Qualcomm Snapdragon 430. Он включает 8 ядер Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц и графику Adreno 405. Смартфон оснащен флеш-накопителем на 64 Гбайт с возможностью расширения до 128 Гбайт картами microSD.

Устройство имеет два слота для SIM-карт и поддерживает Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, а также основные мировые системы спутникового позиционирования. Тыловая камера имеет 16-мегапиксельный сенсор с фазовым автофокусом, двойной светодиодной вспышкой и диафрагмой f/2,0. Фронтальная — 8 Мп и угол обзора 85 градусов. Емкость аккумулятора — 3000 мА*ч.

Помимо этого, смартфон Nokia 6 оснащен сканером отпечатков пальцев, расположенным в кнопке «Домой», усилителем аудиосигнала NXP TFA9891, двумя динамиками, технологией Dolby Atmos, портом Micro-USB, акселерометром, электронным компасом, гироскопом, датчиками освещенности и приближения.

Новинка появится в продаже на китайском рынке в первой половине 2017 года. Стоимость ее составит 245 долларов (1699 юаней). Решение запустить продажи Nokia 6 в Китае в компании объяснили тем, что считают страну «стратегически важным рынком».

Напомним, что Nokia связана обязательством, запрещающим ей выпускать смартфоны раньше IV квартала 2016 года. Таковы условия сделки, которую компания заключила с Microsoft в 2013 году при продаже своего мобильного бизнеса. По договоренностям Nokia лишалась права размещать свой бренд на смартфонах до конца 2016 года, а на мобильных телефонах — до 2024 года.

В мае Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD Global относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD Global сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. Одновременно Microsoft объявила о продаже активов, связанных с телефонами начального уровня компаниям FIH Mobile и HMD Global.

Именно HMD будет заниматься непосредственно разработкой Android-смартфонов, а их производством — китайская Foxconn. Возглавляет компанию один из бывших топ-менеджеров Nokia, позже перешедший в Microsoft, Арто Нуммела.

«Мы будем верны бренду Nokia, продукция который известна своей надежностью, качеством, простотой в использовании. Все это будет присутствовать и в новой линейке продукции вкупе с великолепным дизайном», — сказал Арто Нуммела.

Так же как Nokia планирует вновь завоевать рынок смартфонов, HMD старается вернуть себе позицию одного из ведущих мировых производителей мобильной техники. В течение трех лет планируется инвестировать порядка 500 млн долларов в «умную» электронику.

Успешное возвращение смартфонов финской марки может стать примером для подражания другим ранее великим мобильным вендорам, типа BlackBerry Ltd. и Siemens AG, которые, так же как и их финский «коллега», пали жертвой ожесточенной конкуренции со стороны Apple и других производителей мобильных телефонов на Android.