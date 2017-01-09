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В Астане дорожают молоко, яйца и овощи

Сегодня, 20:28
В Астане дорожают молоко, яйца и овощи


В Астане в декабре рост цен отмечался на масло растительно-сливочное на 5,4%, яйца — на 2,5%, молоко пастеризованное — на 2,3%, свинину — на 1,8%, окорочка куриные — на 1%, конину — на 0,4%, кефир — на 0,3%, масло сливочное несоленое — на 0,2%. Вместе с тем подешевело масло подсолнечное на 1,4%, сахар-песок — на 1,1%, пшено — на 0,7%, баранина — на 0,6%, говядина — на 0,5%, сыры сычужные — на 0,3%. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные департамента по статистике.

Из овощей подорожали картофель — на 8,2%, огурцы — на 5,8%, морковь — на 3,6%, капуста белокочанная — на 2,5%, лук репчатый — на 1,5%, свекла — на 0,8%, помидоры — на 0,2%.

Отметим, среднедушевые номинальные денежные доходы населения столицы в 3 квартале 2016 года составили 132 тысяч 951 тенге и увеличились по сравнению с 3 кварталом 2015 года на 2,1%. В реальном выражении денежные доходы населения по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года уменьшились на 17,7 %.

Валовой региональный продукт по городу Астана за 9 месяцев 2016 года составил 3 469 089,7 млн. тенге. Доля ВРП столицы в республиканском объеме составила 11,1% - это второй показатель после Алматы (20,2%).

В отраслевой структуре ВРП доля промышленности составила 3,4%, операции с недвижимым имуществом — 8,8%, транспорта и складирования — 8,9%, строительства — 9,3%, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов — 24%, прочие услуги — 45,6%.

Валовой региональный продукт на душу населения столицы составил 3876,6 тыс. тенге и занимает второй порядок расположения среди регионов республики после Атырауской области (5526,7 тыс. тенге).

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