«Закон о регистрации вызывает повсеместное возмущение»Сегодня, 06:20 Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (2-8 января)
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EURASIANET.ORG: «Казахстан: закон о регистрации вызывает повсеместное возмущение» - В Казахстане принят закон, обязывающий граждан, путешествующих внутри страны, регистрироваться в местных органах власти, если срок пребывания составляет более 1 месяца.
IBTIMES.COM: «Война за воду? В Центральной Азии Узбекистан, Киргизия и Казахстан бьются за воду» - На этой неделе китайские исследователи предупредили, что напряженность в Центральной Азии из-за сокращения поставок воды в регион может спровоцировать конфликт.
INDIANEXPRESS.COM: «Индия и Казахстан внесли поправки в Конференцию об избежании двойного налогообложения» - Центральный Совет прямых налогов в пятницу объявил, что Индия и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в существующую Конвенцию об избежании двойного налогообложения между двумя странами, подписанную 9 декабря 1996 года.
AL-MONITOR.COM: «Россия зарабатывает очки в дипломатии при наставничестве Казахстана на Ближнем Востоке» - Мало кто знает, что Казахстан сыграл важную роль в окончании дипломатического кризиса, который последовал за сбитым Турцией российским военным самолетом в прошлом году. Сейчас Казахстан занимает гораздо более значительную роль посредника в стратегических переговорах между Москвой, Анкарой, Тегераном и Дамаском о будущем Сирии.
ATIMES.COM: «Казахстан может стать дипломатическим ключом для повышения стабильности» - Посол Казахстана в США Кайрат Омаров спокойно утверждает (без хвастовства): «Мы ожидаем, что наши следующие 25 лет независимости будут лучше, чем первые». Отвечая на вопросы, он просто и корректно говорит: «Не верьте мне, просто приезжайте в Казахстан и посмотрите». Тот, кто знает историю Казахстана, понимает, что посол Умаров имеет полное право гордиться достижениями своей страны с момента получения независимости от СССР.
THEASIAN.ASIA: «Турция рассматривает создания трехстороннего формата с Азербайджаном и Казахстаном» - Турция стремится создать трехсторонний формат Азербайджан - Турция - Казахстан, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам министра, трехсторонние форматы, созданные Турцией на Кавказском и Балканском регионах, работают очень эффективно.
PRESSTV.IR: «Казахстан предпринял новые меры для развития туризма и инвестиций» - Казахстан отменил визовый режим для граждан ЕС, ОЭСР и ряда других государств в рамках стимулирования привлечения инвестиций и туристов.
THESUN.CO.UK: «Студентка Ноттингемского университета под ником «Казахстанская Барби» бросает вызов бескомпромиссным мусульманам на своей родине с помоью снимков в социальных медиа» - 21-летняя Динара Рахимбаева вызвала бурю споров в родной стране из-за смелых фотографии ее тела.