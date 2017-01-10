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Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками

Сегодня, 20:25
Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками


Наиболее сильной армией в киберпространстве обладают Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Zecurion Analytics, которые приводит «Коммерсантъ».

По оценке компании, специализированные подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни. Как отмечает издание, оценка потенциала в этой сфере основана на военных бюджетах государств, стратегиях кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, официальных комментариях и инсайдерской информации, пишет РБК.

Так, по данным исследования, самыми развитыми кибервойсками в мире в настоящее время обладают США. По мнению аналитиков, государственное финансирование этого направления в Штатах может составлять около 7 млрд долларов в год, а численность хакеров, сотрудничающих с государством, — 9 тыс. человек.

На второе место в Zecurion поставили Китай, где финансирование данного направления может составлять 1,5 млрд долларов в год, а киберармия оценивается как самая многочисленная, до 20 тыс. человек.

Тройку стран, где наиболее развиты спецподразделения по кибербезопасности, замыкает Великобритания, выделяющая кибервойскам, состоящим из 2 тыс. человек, 450 млн долларов в год. На четвертом месте Южная Корея с бюджетом 400 млн долларов в год и составом в 700 хакеров.


Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками

США ввели против России новые санкции и выслали 35 дипломатов

Россия также может входить в топ-5 стран с наиболее развитыми кибервойсками. Точные цифры в компании раскрыть отказались, однако, по оценке собеседника издания на рынке информационной безопасности, расходы России на кибервойска составляют около 300 млн долларов в год, а численность российских спецподразделений составляет примерно 1 тыс. человек.

Среди основных направлений деятельности кибервойск в Zecurion называют шпионаж, кибератаки и информационные войны, которые «включают различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».

Напомним, 29 декабря 2016 года США ввели санкции против России, связав этот шаг с предполагаемыми кибератаками и вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию. В частности, персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов, вместе с членами своих семей они были вынуждены покинуть США. В Кремле в свою очередь заявили, что в докладе содержатся лишь неподкрепленные обвинения.

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