В Алматы два дня не будут работать несколько рынков

Сегодня, 20:18

29 января и 8 февраля будут закрыты девять торговых объектов Алматы. Закрытие рынков совпадает с днями открытия и закрытия зимней Универсиады — 2017. Как пояснили в городском акимате, ограничения вводятся «в связи с проведением санитарных дней», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В число данных объектов вошли: гипермаркет „Магнум“ (Акбулак, 273), рынок „Алтын Орда“ (Ташкентский тракт, 15-й км, 1), рынок „Барлык“ (Ташкентский тракт, 18-й км, 1/1), рынок „Курдас-7“ (Ташкентский тракт, 15-й км, 1/7), рынок „Жибек жолы“ (пр. Райымбека, 517/6), рынок „Жулдыз“ (ул. Розыбакиева, 33/1), рынок „Барыс-4“ (пр. Райымбека, 212д/1), ТЦ „Кар Сити“ (ул. Толе би, уг. ул. Яссауи) и гипермаркет „Арзан“ (пр. Райымбека, 507а)», — говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Всего в Алматы функционируют 46 торговых рынков: 4 специализированных, 16 универсальных рынков продовольственного и 26 непродовольственного направления. На рынках города осуществляют свою деятельность более 20 тыс. предпринимателей и около 25 тыс. рабочего персонала.



