В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем

Сегодня, 20:19

В Атырау строятся дома на 220 квартир для молодых семей. 120 из них планируют сдать уже в марте текущего года. Все дома строятся по программе «Жас Отау», которая была запущена для поддержки молодежи. Об этом сегодня, 10 января на очередном совещании заявил аким области Нурлан Ногаев, сообщает корреспондент https://kapital.kz/

«У нас много людей нуждающихся в собственном жилье. Всем мы стараемся помочь. Особое внимание уделяем молодежи. В текущем году по программе „Жас Отау“ будут сданы 120 квартир. 120 молодых семей обретут собственное жилье. Все это делается в первую очередь для их будущих детей. Программа в области идет успешно», — рассказал Нурлан Ногаев.

Глава региона также добавил, что данную программу намерены запустить и в Восточно-Казахстанской области, и городе Алматы.

В заключении, Нурлан Ногаев посоветовал молодым людям не тратить драгоценное время, а упорно трудиться, учиться для достижения своих намеченных целей.

«У молодых всегда много идей. Они мыслят по своему, особенно. Все новые технологий 21 века были придуманы молодым поколением. Чтобы чего-то достичь в жизни вы должны упорно трудиться, у вас для этого есть все», — обратился Нурлан Ногаев к присутствующим.

Отметим, в Атырауской области в прошлом году 41 молодых специалистов получили бюджетные кредиты по программе «С дипломом в село», а 113 абитуриентов одноразовые пособия. Также в 2016 году были трудоустроены 298 молодых специалистов. Были гарантированы 23 кредита, а 27 просубсидированы. Кроме этого, в этом году планируется строительство «Молодежного дома» в городе Атырау.