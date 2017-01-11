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10 главных новостей рынка недвижимости Казахстана в 2016

Сегодня, 07:15
Прошлый год был очень насыщенным для сферы недвижимости Казахстана. События, которые произошли за это время, несомненно, повлияли либо повлияют в будущем на рынок жилья страны
10 главных новостей рынка недвижимости Казахстана в 2016


Иллюстрация: © Depositphotos.com/Patryk_Kosmider

1. Новостройки принимают без госкомиссии
С 1 января 2016 вступили в силу поправки в Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Теперь новое жилье принимают без государственной комиссии.
Акт приемки в эксплуатацию подписывает заказчик, подрядчик и представители двух видов надзора — технического и авторского. Если в строительстве допущены нарушения, то участники этого процесса несут уголовную или административную ответственность. Ответственность возлагается за угрозу жизни и здоровью, ущерб интересам государства.

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2. Цены на недвижимость в онлайн-объявлениях теперь надо указывать только в тенге
Правительство Казахстана и Национальный банк обозначили меры по повышению роли национальной валюты в экономике страны. Все интернет-ресурсы, осуществляющие торговлю различными товарами, со 2 февраля 2016 обязаны указывать цены только в тенге. Новые требования отражены в правилах осуществления электронной торговли, утвержденных Министерством национальной экономики.
3. Официально стартовала антикризисная программа «Свой дом»
Первым регионом, где Жилстройсбербанк начал строить дома для своих вкладчиков, стала Кызылординская область. В рамках программы «Свой дом» предусмотрены три направления: взаимодействие с местными исполнительными органами, государственно-частное партнерство и сотрудничество с банками второго уровня. Всего до 2022 года площадь построенных квартир в новостройках в рамках программы «Свой дом» составит 1,5 млн кв. м жилья.
4. Свыше 11 тыс. ипотечников получили рефинансирование от государства
Свыше 21 тыс. заявок на 15 апреля 2016 было подано от клиентов банков в рамках реализации госпрограммы рефинансирования ипотечных займов. Из этого числа одобрение получили более 14 тыс. обращений. Процедуру рефинансирования прошли 11,02 тыс. кредитов.

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5. Банки Казахстана хуже выдавали ипотеку
Плавающий курс национальной валюты, нестабильность рынка недвижимости, снижение покупательской способности населения, а также дефицит тенге и повышение базовой ставки для банков заставили ряд фининститутов в феврале 2016 свернуть свои ипотечные программы.
6. Казахстанская ипотечная компания сдала 326 тыс. кв. м арендного жилья
По Программе развития регионов до 2020 по линии Казахстанской ипотечной компании было запланировано ввести в эксплуатацию по стране до конца 2016 более 326 тыс. кв. м арендного жилья. Доступное жилье получают госслужащие, работники бюджетных организаций, неполные семьи, военнослужащие, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, дети-сироты и оралманы.
7. Оформлять недвижимость стало проще
Госкорпорация «Правительство для граждан» создала единый государственный кадастр недвижимости. Это сокращает время и упрощает процедуры оформления земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них. Создание единого государственного кадастра является самой масштабной задачей вновь созданной дирекции «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» госкорпорации «Правительство для граждан».

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8. Президент продлил мораторий на поправки в земельное законодательство на 5 лет
На совещании в Акорде по итогам социально-экономического развития страны и деятельности комиссии по земельной реформе Нурсултан Назарбаев сказал: «Все приходят к общему выводу, что необходимо сохранить институт аренды сроком до 49 лет. Вместе с тем, следует еще раз изучить мировую практику, дать квалифицированное объяснение населению, что требует дополнительного времени».
9. Вступил в силу новый закон о долевом строительстве
Сфера долевого строительства в Казахстане работает по новым правилам. Изменения в закон о долевом участии усовершенствовали систему организации участия дольщиков в строительстве жилой недвижимости и обеспечили их дополнительными гарантиями.
10. Одобрена программа «Нурлы жер»
Согласно данной программе, в Казахстане внедрены новые механизмы реализации жилья. Разработчики внедряют новшества, призванные обеспечить еще больше казахстанских семей доступным жильем. За 9 лет в планах правительства построить до 100 млн кв. м доступного жилья.
Источник: информационная служба портала kn.kz, информационного партнера Forbes.kz. Републикация материала на других сайтах запрещена правообладателем контента.
Все об итогах 2016 см. здесь.
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