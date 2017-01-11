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Новости
Акимат Алматы опубликовал культурную программу в дни проведения Универсиады
Вчера, 20:00
Просмотров: 20
Отзывы читателей
В Актобе службу скорой помощи передали инвестору
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Арестованный Бигельды Габдуллин признал свою вину
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Вчера, 20:00
Акимат Алматы опубликовал культурную программу в дни проведения Универсиады
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Вчера, 20:00
19-летняя Дарина Кульситова из Семея представит Казахстан на "Мисс Вселенная"
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Вчера, 20:00
11 лет назад инаугурация Президента РК впервые прошла под звуки песни Калдаякова
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Вчера, 20:00
Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками
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10-01-2017, 20:25
В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем
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10-01-2017, 20:19
В Алматы два дня не будут работать несколько рынков
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10-01-2017, 20:18
Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
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10-01-2017, 20:14
Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара
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10-01-2017, 20:12
В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями
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10-01-2017, 14:00
В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона
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10-01-2017, 14:00
В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе
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10-01-2017, 14:00
Американский фермер спас примерзшего к металлической трубе воробья
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10-01-2017, 14:00
Cтроительство здания посольства Китая в Астане начнется в 2017 году
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10-01-2017, 14:00
Машины-монстры: Prosthesis - 5-метровый экзоскелет-робот, способный нести человека со скоростью в 30 километров в час
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10-01-2017, 09:04
Технологии времен Второй Мировой войны могут стать основой банковских карточек с высоким уровнем безопасности
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10-01-2017, 09:04
Компания Honda представляет мотоцикл, способный самостоятельно удерживать равновесие и передвигаться за владельцем, словно собачка
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10-01-2017, 09:03
Nokia вернулась на рынок с новым смартфоном
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9-01-2017, 20:36
В Астане дорожают молоко, яйца и овощи
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9-01-2017, 20:28