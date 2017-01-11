«Любая весомая фигура в истеблишменте РК имеет теневую историю»Сегодня, 06:45 Что пишут о Казахстане: обзор зарубежной прессы (10 января)
Фото: Андрей Чеботарев
IA-CENTR.RU: «Ашимбаев: Любая весомая фигура в казахстанском истеблишменте имеет теневую историю. Часть 1» - Кадровые перестановки в казахстанском правительстве, произошедшие буквально в последние дни прошедшего года, и задержание в канун праздников экс-главы КНБ Нартая Дутбаева комментирует известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев.
INOZPRESS.KG: «Казахстан обеспечит «беспрецедентные» меры безопасности на Универсиаде» - По словам властей, спортивные объекты будут охранять более 7 000 полицейских и сотрудников спецслужб.
24KG.ORG: «Олег Панкратов: Хорошо, что Казахстан разрешил нам возить товары хотя бы по железной дороге» - «Хорошо, что Казахстан разрешил возить наши товары хотя бы железнодорожным транспортом», - заявил сегодня на парламентском заседании комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.
TAZABEK.KG: «Казахстан эксплуатирует Кыргызстан, как рабочую силу, - член рабочей группы ЖК А.Такырбашев» - По его словам, скорые кыргызстанские пассажирские поезда Москва–Бишкек эксплуатируются Казахстаном, как челночно-пригородные поезда.
LOGIRUS.RU: «Казахстан в три раза снизил тарифы на железнодорожные перевозки подкарантинных грузов из Киргизии в Россию» - Запрещен транзит киргизской молочной и мясной продукции автотранспортом через территорию Казахстана.
AKIPRESS.ORG: « 10 января: кыргызско-казахские торговые войны» - Начинают проясняться детали продолжающейся в рамках ЕАЭС торговой войны с Казахстаном. Из сообщения казахских чиновников нужно сделать вывод, что 26 декабря в Санкт-Петербурге Назарбаев сказал Атамбаеву, что ветеринарно-санитарный контроль на казахстанско-кыргызском участке госграницы будет сохранен.
24.KG: «Казахстанские провайдеры снизили цену на поставку интернета в Кыргызстан» - ОАО «Кыргызтелеком» договорилось с поставщиками интернета на снижение цены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в совете директоров компании. По словам председателя Бекзата Усенканова, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил всем ведомствам принять меры по урегулированию вопроса повышения цены в 2-3 раза и вернуть их на уровень июля 2016 года ($13,85 за Мбит).
KOMMERSANT.RU: «Из Казахстана с транзитом» - "Роснефть" после покупки "Башнефти" продлила заключенный в 2013 году контракт с китайской CNPC о поставках нефти до 2024 года, увеличив объем на 30%, до 10 млн тонн в год. Нефть пойдет транзитом через Казахстан.
REGNUM.RU: «Южный Урал усилил контроль на границе с Казахстаном» - В первую новогоднюю неделю выявлялись нарушения миграционного законодательства.
OMSKZDES.RU: «В Омск чаще всего переезжают жить из Казахстана» - В прошлом году в Омскую область на постоянное место жительство переехало более четырёх тысяч наших соотечественников. Наибольший интерес для переселения в наш регион по-прежнему зафиксирован у жителей Казахстана.
ACTUALNEWS.ORG: «Реалити-шоу «Дом-2» подыскивает участников в Казахстане» - Популярно российское реалити-шоу «Дом-2» подыскивает участников в Казахстане. Создатели проекта решили, что пора расширяться, и теперь кастинги будут проходить и в Казахстане.