В KazInvestBank сменился состав акционеров

В KazInvestBank сменился состав акционеровСегодня, 08:45 Информация об этом была опубликована на KASE в среду, 11 января
Фото: nb.kz
Нацбанк РК лишил лицензии KazInvestBank
АО «Казинвестбанк» уведомило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) об изменении с 1 января 2017 состава его акционеров, владеющих 10% и более акций банка. Согласно опубликованному сообщению, Гаухар Каппарова, владевшая до изменений 10,023% АО «Казинвестбанк», вышла из состава акционеров финансового института. После изменений состава его акционеров доля Нуржана Джанабекова стала равна 13,5614%.
Как сообщал Forbes.kz в декабре 2016, KazInvestBank допустил технический дефолт. Чуть позже стало известно, что Нацбанк РК лишил лицензии этот финансовый институт.
Нуржан Джанабеков.
«В соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016, принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 марта 2008 № 221, по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК», за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016», - говорилось в сообщении Нацбанка.
Приказом председателя Национального банка РК № 468 от 26 декабря 2016 в KazInvestBank назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка.
Последние изменения в составе акционеров банка произошли в октябре 2016. Правлением Национального банка РК принято постановление от 28 октября 2016 года № 255 «О выдаче Джанабекову Нуржану Кумискалиевичу согласия на приобретение статуса крупного участника АО «Казинвестбанк».
Ранее Нуржан Джанабеков занимал должность председателя совета директоров АО «Казинвестбанк» и АО «Qazaq Financial Group».