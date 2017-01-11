Статьи

В KazInvestBank сменился состав акционеров

Сегодня, 08:45
Информация об этом была опубликована на KASE в среду, 11 января
В KazInvestBank сменился состав акционеров


Фото: nb.kz



Нацбанк РК лишил лицензии KazInvestBank



АО «Казинвестбанк» уведомило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) об изменении с 1 января 2017 состава его акционеров, владеющих 10% и более акций банка. Согласно опубликованному сообщению, Гаухар Каппарова, владевшая до изменений 10,023% АО «Казинвестбанк», вышла из состава акционеров финансового института. После изменений состава его акционеров доля Нуржана Джанабекова стала равна 13,5614%.
Как сообщал Forbes.kz в декабре 2016, KazInvestBank допустил технический дефолт. Чуть позже стало известно, что Нацбанк РК лишил лицензии этот финансовый институт.

В KazInvestBank сменился состав акционеров


Нуржан Джанабеков.

«В соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016, принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 марта 2008 № 221, по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК», за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016», - говорилось в сообщении Нацбанка.
Приказом председателя Национального банка РК № 468 от 26 декабря 2016 в KazInvestBank назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка.
Последние изменения в составе акционеров банка произошли в октябре 2016. Правлением Национального банка РК принято постановление от 28 октября 2016 года № 255 «О выдаче Джанабекову Нуржану Кумискалиевичу согласия на приобретение статуса крупного участника АО «Казинвестбанк».
Ранее Нуржан Джанабеков занимал должность председателя совета директоров АО «Казинвестбанк» и АО «Qazaq Financial Group».
  • Просмотров: 20
Отзывы читателей
Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Государство Вчера, 20:25
В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем Государство Вчера, 20:19
В Алматы два дня не будут работать несколько рынков В Алматы два дня не будут работать несколько рынков Государство Вчера, 20:18
Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран Государство Вчера, 20:14
Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара Государство Вчера, 20:12
В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями Новости Вчера, 14:00
В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона Новости Вчера, 14:00
В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе Новости Вчера, 14:00
Американский фермер спас примерзшего к металлической трубе воробья Американский фермер спас примерзшего к металлической трубе воробья Новости Вчера, 14:00
Cтроительство здания посольства Китая в Астане начнется в 2017 году Cтроительство здания посольства Китая в Астане начнется в 2017 году Новости Вчера, 14:00
Машины-монстры: Prosthesis - 5-метровый экзоскелет-робот, способный нести человека со скоростью в 30 километров в час Машины-монстры: Prosthesis - 5-метровый экзоскелет-робот, способный нести человека со скоростью в 30 километров в час KnowHow Вчера, 09:04
Технологии времен Второй Мировой войны могут стать основой банковских карточек с высоким уровнем безопасности Технологии времен Второй Мировой войны могут стать основой банковских карточек с высоким уровнем безопасности KnowHow Вчера, 09:04
Компания Honda представляет мотоцикл, способный самостоятельно удерживать равновесие и передвигаться за владельцем, словно собачка Компания Honda представляет мотоцикл, способный самостоятельно удерживать равновесие и передвигаться за владельцем, словно собачка KnowHow Вчера, 09:03
Nokia вернулась на рынок с новым смартфоном Nokia вернулась на рынок с новым смартфоном Государство 9-01-2017, 20:36
В Астане дорожают молоко, яйца и овощи В Астане дорожают молоко, яйца и овощи Государство 9-01-2017, 20:28
Более 1 млрд тенге вложит охранное агентство в безопасность школ Более 1 млрд тенге вложит охранное агентство в безопасность школ Государство 9-01-2017, 20:18
McDonald`s продаст 80% своего бизнеса в Китае McDonald`s продаст 80% своего бизнеса в Китае Государство 9-01-2017, 20:16
Brent торгуется на уровне $56,82 за баррель Brent торгуется на уровне $56,82 за баррель Государство 9-01-2017, 20:13
Боец ММА Куат Хамитов намерен Боец ММА Куат Хамитов намерен "похоронить" за вопрос о его временной регистрации Новости 9-01-2017, 14:00
Ангиографический кабинет открылся в Атырау Ангиографический кабинет открылся в Атырау Новости 9-01-2017, 14:00