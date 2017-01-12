Новости / Государство

Бигельды Габдуллин признал вину

Сегодня, 02:17
Бигельды Габдуллин признал вину


Главный редактор газеты Central Asia Monitor и директор сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллин, который обвиняется в вымогательстве, полностью возместил ущерб в размере более 20 млн тенге, а также признал свою вину, сообщил адвокат Габдуллина Аманжол Мухамедьяров, сообщает sputniknews.kz.

В среду, 11 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит предварительное слушание по делу Габдуллина. Бигельды Габдуллин был предан суду по статье 194 части 4 пункта 2 УК РК («Вымогательство»).

«В ходе досудебного расследования Габдуллин полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил причиненный ущерб потерпевшим лицам в размере 20 млн 625 тыс. тенге (…) По делу все потерпевшие заявили, что причиненный Габдуллиным ущерб возмещен в полном объеме», — сказал Аманжол Мухамедьяров на слушании в среду.


Бигельды Габдуллин признал вину

Бигельды Габдуллин арестован

В ходе слушания адвокат ходатайствовал о прекращении производства по уголовному делу и освобождении Габдуллина от уголовной ответственности.

О задержании Габдуллина Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана сообщило 15 ноября 2016 года, позже он был арестован. Тогда сообщалось, что Габдуллин, используя возглавляемые им СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. По данным следствия, в дальнейшем за прекращение критики он вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов.

  • Просмотров: 26
Похожие материалы
  • Бигельды Габдуллин подозревается в вымогательстве Бигельды Габдуллин подозревается в вымогательстве
  • Телохранитель Талгата Ермегияева признал вину Телохранитель Талгата Ермегияева признал вину
  • Предварительное слушание о хищениях в «Астана ЭКСПО» начнется 18 марта Предварительное слушание о хищениях в «Астана ЭКСПО» начнется 18 марта
  • Экс-аким Костаная признал вину в суде Экс-аким Костаная признал вину в суде
  • Началось главное судебное заседание по делу Серика Ахметова Началось главное судебное заседание по делу Серика Ахметова
    • Отзывы читателей
    Yahoo переименуется в Altaba Yahoo переименуется в Altaba Государство Сегодня, 02:40
    Apple выпустит «убийцу» Google Glass Apple выпустит «убийцу» Google Glass Государство Сегодня, 02:39
    Барак Обама выступил с прощальной речью Барак Обама выступил с прощальной речью Государство Сегодня, 02:25
    Бигельды Габдуллин признал вину Бигельды Габдуллин признал вину Государство Сегодня, 02:17
    QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB Государство Сегодня, 02:15
    В Актобе службу скорой помощи передали инвестору В Актобе службу скорой помощи передали инвестору Новости Вчера, 20:00
    Арестованный Бигельды Габдуллин признал свою вину Арестованный Бигельды Габдуллин признал свою вину Новости Вчера, 20:00
    Акимат Алматы опубликовал культурную программу в дни проведения Универсиады Акимат Алматы опубликовал культурную программу в дни проведения Универсиады Новости Вчера, 20:00
    19-летняя Дарина Кульситова из Семея представит Казахстан на 19-летняя Дарина Кульситова из Семея представит Казахстан на "Мисс Вселенная" Новости Вчера, 20:00
    11 лет назад инаугурация Президента РК впервые прошла под звуки песни Калдаякова 11 лет назад инаугурация Президента РК впервые прошла под звуки песни Калдаякова Новости Вчера, 20:00
    Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Аналитики назвали пятерку стран с лучшими кибервойсками Государство 10-01-2017, 20:25
    В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем В Атырау 220 молодых семей обеспечат жильем Государство 10-01-2017, 20:19
    В Алматы два дня не будут работать несколько рынков В Алматы два дня не будут работать несколько рынков Государство 10-01-2017, 20:18
    Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран Государство 10-01-2017, 20:14
    Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара Государство 10-01-2017, 20:12
    В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями Новости 10-01-2017, 14:00
    В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона Новости 10-01-2017, 14:00
    В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе Новости 10-01-2017, 14:00
    Американский фермер спас примерзшего к металлической трубе воробья Американский фермер спас примерзшего к металлической трубе воробья Новости 10-01-2017, 14:00
    Cтроительство здания посольства Китая в Астане начнется в 2017 году Cтроительство здания посольства Китая в Астане начнется в 2017 году Новости 10-01-2017, 14:00