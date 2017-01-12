Бигельды Габдуллин признал вину

Сегодня, 02:17

Главный редактор газеты Central Asia Monitor и директор сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллин, который обвиняется в вымогательстве, полностью возместил ущерб в размере более 20 млн тенге, а также признал свою вину, сообщил адвокат Габдуллина Аманжол Мухамедьяров, сообщает sputniknews.kz.



В среду, 11 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны проходит предварительное слушание по делу Габдуллина. Бигельды Габдуллин был предан суду по статье 194 части 4 пункта 2 УК РК («Вымогательство»).

«В ходе досудебного расследования Габдуллин полностью признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил причиненный ущерб потерпевшим лицам в размере 20 млн 625 тыс. тенге (…) По делу все потерпевшие заявили, что причиненный Габдуллиным ущерб возмещен в полном объеме», — сказал Аманжол Мухамедьяров на слушании в среду.

Бигельды Габдуллин арестован

В ходе слушания адвокат ходатайствовал о прекращении производства по уголовному делу и освобождении Габдуллина от уголовной ответственности.

О задержании Габдуллина Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана сообщило 15 ноября 2016 года, позже он был арестован. Тогда сообщалось, что Габдуллин, используя возглавляемые им СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. По данным следствия, в дальнейшем за прекращение критики он вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов.