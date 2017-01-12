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QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB

Сегодня, 02:15
QAZKOM начал обслуживать японские платёжные карты JCB


В преддверии Всемирной зимней Универсиады-2017 в Казахстане Казкоммерцбанк и крупнейший эмитент и эквайер японских платёжных карт — компания JCB Co., Ltd. — реализовали возможность обслуживания платёжных карт JCB в Казахстане. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Qazkom.

Казкоммерцбанк принимает к расчётам платёжные карты систем American Express, China Union Pay (Китай) и Diners Club (США). Этот список теперь дополнился платежными картами японской системы JCB, что позволит обеспечить комфортное пребывание в Казахстане гостей из Японии, которые прилетят в республику в составе болельщиков из разных стран мира, число которых, как ожидается, превысит 30 тысяч человек.

«Мы открыты для сотрудничества с различными международными платёжными системами и поддерживаем стремление государства развивать туристский потенциал Казахстана. Мы продолжаем расширять возможности эквайринга Qazkom, чтобы у иностранных гостей, включая посетителей Универсиады или EXPO-2017, была возможность рассчитываться с тем же комфортом, к которому они привыкли у себя дома», — сказал управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров.

Достигнутая договоренность о сотрудничества будет способствовать расширению использования карт JCB в Центральной Азии, отметил генеральный директор JCB International Eurasia Такаши Суетсугу.

«Этот регион стратегически важен для компании JCB, которая стремится удовлетворять потребности держателей наших карт. Особенно это касается тех, кто приезжает в Казахстан из России, Китая и Японии. Мы верим, что наше сотрудничество будет способствовать росту карточных платежей и развитию туризма в Казахстане, а также сделает более удобным использование карт JCB во всем мире», — сказал он.

С 2006 года компания JCB является стратегическим партнёром американской платёжной системы Discover Financial Services, благодаря чему стал возможен приём карт JCB в сети Discover в США и приём карт Discover в сети JCB в Японии.

Партнёрские отношения между Discover Financial Services и Qazkom были установлены в 2016 году, когда банк стал эксклюзивным эквайером и эмитентом карт Diners Club в Казахстане, а также всех карт, выпущенных глобальной сетью Discover Global Network.

Присоединение JCB к эквайринговой сети Qazkom открывает новые возможности для банка и японской платёжной системы, позволяя осуществлять платежи в Казахстане для более чем 95,6 млн держателей карт JCB.

Все карты JCB, выпущенные банками в 21 стране, будут приниматься к расчётам в сети Qazkom через систему Discover Global Network на всей территории Казахстана.

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы банка на 30 сентября 2016 года составили 5 139 млрд тенге. Фининститут имеет дочерние банки в России и Таджикистане. Крупными участниками банка являются: Кенес Ракишев, АО «Qazaq Financial Group», АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», Нуржан Субханбердин, АО «ФНБ «Самрук-Казына».

JCB — крупный глобальный платежный бренд, ведущий эмитент и эквайер платежных карт в Японии. Компания JCB основала свой карточный бизнес в Японии в 1961 году, и начала увеличивать свое присутствие во всем мире в 1981 году. Сеть приема платежей включает около 31 млн предприятий торговли и сервиса и свыше 1 млн пунктов выдачи наличных в 190 странах мира. На сегодняшний день карты JCB выпускают в 21 стране, по всему миру — свыше 95 миллионов держателей JCB-карт (данные на март 2016 года).

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