Stratfor: Астана и Минск не примут следующего генсека ОДКБ из Армении

Stratfor: Астана и Минск не примут следующего генсека ОДКБ из АрменииСегодня, 07:03 Что пишут о Казахстане: обзор зарубежной прессы (11 января)
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VZGLYAD.AZ: «Stratfor: Астана и Минск не примут армянского кандидата в качестве следующего генсека ОДКБ» - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стала мощным инструментом, так как раскол среди государств-членов по-прежнему ограничивает эффективность этого военного блока.
KOMMERSANT.RU: «Астана не выдержит троих» - Подготовка к переговорам по сирийскому урегулированию в Астане, намеченным на 23 января, вступила в решающую стадию. В определении будущего Сирии лидирующие позиции закрепили за собой три региональных игрока — Россия, Турция и Иран. Впрочем, после объявления перемирия на сирийском фронте внутри треугольника Москва—Анкара—Тегеран сформировался новый альянс — российско-турецкий.
IZVESTIA.RU: «Переговоры по Сирии в Астане — самостоятельный и новый формат» - Консультант по сирийскому урегулированию Вениамин Попов — о перспективах новой конституции Сирии.
RUECONOMICS.RU: «Казахстан расплатится за вертолеты Ми-35М рублями» - О поставке в 2018 году четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Министерству обороны Казахстана сообщил холдинг «Вертолеты России».
CENTRE1.COM: «Сергей Дуванов / Регистрация по-казахстански» - Действующий с января закон о регистрации казахстанцев, перемещающихся по стране, обострил социальную ситуацию в РК, но вряд ли стал помехой для террористов. Как ее «разрулит» президент Назарбаев?
REGNUM.RU: «Эксперты о временной регистрации казахстанцев: «Власти не учли последствия» - Общественные деятели и политологи считают, что требование властей к гражданам обязательно регистрироваться по месту временного пребывания – непродуманная инициатива, которая не остановит террористов, но уже добавила проблем законопослушным гражданам.
GEZITTER.ORG: «Айылчы Сарыбаев, доктор экономических наук, профессор: «Поскольку товары поставляются транзитным путем, казахи не должны закрывать свою дверь» - Айылчы агай, что можете сказать о запрете Казахстана на перевозку кыргызских товаров на автомобилях через свою территорию? - Это дело должна решить государственная комиссия, ведущая совместную работу с Таможенным союзом. Другое дело, если бы кыргызская сторона свои произведенные товары продавала только в Казахстане, но уходящие транзитным путем товары можно провозить любым видом транспорта. Например, все равно, на машинах, самолетах, поездах. Здесь вопрос в другом.
«Братья пнули в печень» - Казахстан грозится запретить перевоз товаров по автомобильным дорогам. Заместитель министра сельского хозяйства соседней страны проинформировал официальные органы Кыргызстана о том, что отныне товары, нуждающиеся в ветеринарном контроле, должны перевозиться только по железной дороге.
TAZABEK.KG: «Кыргыз Темир Жолу» засекречивает показатели и работает в 50-60 раз хуже, чем ж/д компании в России и Казахстане, - консалтинговая компания» - Об этом сообщил заместитель директора консалтинговой компании Smart Business Solutions Central Asia Марат Мусуралиев, докладывая на заседании комитета ЖК по транспорту итоги работы рабочей группы по унифицированным тарифам в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию Республики Казахстан в/из Кыргызской Республики.
VESTIKAVKAZA.RU: «Ключ к региональной стабильности - в Казахстане» - «Мы ожидаем, что ближайшие 25 лет нашей независимости будут лучше, чем первые 25 лет», - заявил на днях назначенный постоянным представителем Казахстана при ООН Кайрат Умаров. В ответ на просьбу уточнить это заявление, он сказал: «Если не верите мне, просто приезжайте в Казахстан и посмотрите».
BERLEK-NKP.COM: «Культурная безопасность Каспийского региона: российско-казахстанский вклад» - Проблема безопасности чрезвычайно сложна и многослойна, а само понятие «безопасность» распространяется на весьма широкие сферы: от государственной безопасности до безопасности жизнедеятельности. Уровень современного военного потенциала и его разрушающие способности, проблемы в экологической сфере, информатизация общества, этнические конфликты и т.д. создают все новые объективные угрозы существованию человечества.