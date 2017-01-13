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Баглан Майлыбаев покинул Администрацию Президента

Сегодня, 02:11
Баглан Майлыбаев покинул Администрацию Президента


Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Баглан Майлыбаев освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Баглан Асаубаевич Майлыбаев родился в 1975 году в Жамбылской области.
Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Доктор юридических наук (научный консультант — академик С.З. Зиманов), кандидат политических наук (научный руководитель — академик В.А. Кулинченко).

С 1998 по 2002 год — старший научный сотрудник Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.
С февраля по май 2002 года — директор Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия.
С мая 2002 по сентябрь 2003 года — президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда».
С сентября 2003 по декабрь 2004 года — президент акционерной компании «Зан».
С декабря 2004 года — руководитель Пресс-службы Президента Республики Казахстан.
С октября 2008 года — председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
С декабря 2008 года — вице-министр культуры и информации РК.
В июне 2009 года распоряжением главы государства назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.
В октябре 2011 года указом главы государства назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Автор ряда монографий, более ста научных и публицистических статей, опубликованных в казахстанских и зарубежных СМИ. Автор ряда сценариев документальных фильмов.

Награжден орденом «рмет», медалями, Благодарственной грамотой Президента Республики Казахстан.

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