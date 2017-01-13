БАСТ урегулировала конфликт между акционерами

Сегодня, 02:26

В результате переговоров между крупными акционерами горнорудной компании «БАСТ» был урегулирован конфликт, возникший в связи с намерением эмитента разместить дополнительные акции на 1 млрд тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Дополнительные инвестиции в БАСТ необходимы для значительного увеличения мощности производства и капитализации компании. Наиболее крупный акционер компании Мейрам Макашев 10 января 2017 года отозвал свой иск, запрещающий проведение заседаний совета директоров, заключение крупных и каких-либо сделок, в том числе выпуск и размещение дополнительных акций АО „БАСТ“ на рынке. Компания продолжает вести операционную деятельность в обычном режиме, кадровых изменений не намечается», — отметили в горнорудной компании.

«В ходе переговоров все акционеры пришли к консенсусному мнению о том, что компании необходимо завершить уже начатую работу по расширению производственных мощностей в 2 раза — до 400 тыс. тонн руды в год, а также приступить к мероприятиям по организации строительства дополнительных мощностей на 1 млн тонн руды в год. Все крупные акционеры пришли к пониманию того, что наиболее оптимальным и доступным методом фондирования данных мероприятий является размещение акций компании, то есть привлечение акционерного капитала», — подчеркнул первый вице-президент АО «БАСТ» Рустем Оспанов.

Отметим, 11 января 2017 года «БАСТ» объявила о размещении среди неограниченного круга инвесторов 36 886 простых акций, цена размещения — 30 500 тенге. Срок реализации права акционеров на преимущественную покупку в течение 30 календарных дней со дня уведомления.

Напомним, в конце 2016 года на KASE было опубликовано Постановление частного судебного исполнителя о запрете АО «БАСТ» и его должностным лицам совершать определенные действия.

Согласно постановлению частный судебный исполнитель вынес решение: «Запретить АО „БАСТ“ проводить и назначать заседания совета директоров, а также запретить Акционерному обществу в лице совета директоров и президента компании заключение крупных и каких-либо сделок, в том числе выпуск и размещение дополнительных акций на рынке».

На бирже подчеркнули, что в связи с получением данного постановления KASE не намерена приостанавливать торги акциями АО «БАСТ» на вторичном рынке, принимая во внимание блокировку определенных счетов, выполненную по соответствующему постановлению АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Отметим, АО «БАСТ» — горнорудная компания на этапе запуска добычи и обогащения медно-никелевой руды на месторождении Максут. В первом квартале 2016 года компания запустила обогатительное предприятие по производству флотационного медного концентрата (1723% Cu) с перерабатывающей мощностью 200 тыс. т. руды/год. Месторождение Максут расположено в Восточно-Казахстанской области и классифицируется как среднее по размеру. Подсчитанные запасы сульфидных руд по категориям С1+С2 составляют: 104 тыс. тонн меди при среднем содержании меди 0,43% и 83 тыс. тонн никеля при среднем содержании никеля 0,35% (бортовое содержание условной меди 0,5%). Оценочные кондиции для подсчета запасов сульфидных руд были утверждены в ГКЗ РК в 2013 году. На месторождении выделено 2 перспективных участка, на которых были найдены ореолы магнитных аномалий, аналогичные основному участку месторождения. Таким образом, запасы объекта могут быть значительно увеличены.