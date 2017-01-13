Больше Excel, пожалуйста!

Сегодня, 02:37

Как-то раз приглашенный оратор на карьерной неделе в Назарбаев Университете на вопрос «Каковы навыки, которые, по вашим ожиданиям, мы (выпускники) должны обрести в бизнес-школе» ответила: «Будьте пунктуальны и изучите Excel».

Знание моделирования электронных таблиц является неотъемлемой частью инструментария делового человека, особенно в области финансов и бухгалтерского учета. На моих курсах я уделяю большое внимание использованию электронных таблиц и моделированию. Не могу себе представить проведение инвестиционного анализа или оценки бизнес-проекта без построения детальной финансовой модели, созданной и реализованной в электронных таблицах.

Шимон Беннинга, мой преподаватель в бизнес-школе университета Wharton и автор книг «Финансовое моделирование» (в разработке которой я участвовал) и «Основы финансов в Excel», в предисловии к своим книгам писал: «Изучение финансов с Excel служит двум целям: оно учит вас основам теории и практики и учит осуществлению финансового анализа, используя самый важный аналитический финансовый инструмент — Excel». Другими словами, если вы хотите смоделировать что-то в Excel, вы должны понимать теорию. И, наоборот, если вы понимаете теорию, но вам необходимо получить конкретный численный ответ на проблему из реальной жизни, вам нужно построить модель.

Я понял, что между моими студентами в США и Казахстане присутствует разница в наличии предварительных навыков работы в Excel. Бизнес-школы Соединенных Штатов считают само собой разумеющимся, что поступающие студенты имеют опыт работы с Excel. При поступлении на программу MBA назначается прохождение модуля Excel для самостоятельного изучения до того, как студенты прибывают в университетский городок, или же проводятся ориентационные сессии по работе в этой программе. Знание Excel предполагается само собой разумеющимся и используется на протяжении всего учебного плана. А выпускники являются опытными пользователями Excel.

Я считаю, что Excel должен быть стандартным компонентом образования деловых людей в Казахстане, подобно знанию английского языка или использованию новых технологий. Его применение для решения широкого спектра задач должно быть в числе образовательных приоритетов Казахстана при подготовке выпускников. Моя рекомендация: используйте больше Excel на занятиях и в выполнении домашних заданий! Навыки не приобретаются без достаточной практики.

Одним из моих правил преподавания является кредо «Используй меньше формул и больше электронных таблиц!» Например, вопрос определения стоимости капитала, стандартной темы для начального уровня корпоративных финансов является проблематичным в Казахстане. Большая часть активов в Казахстане не имеет историю торговли на прозрачных, ликвидных и конкурентных рынках, и, таким образом, применение концепции «бета» в Модели определения стоимости активов (САРМ) в лучшем случае под вопросом, а в худшем случае бессмысленно. Тем не менее я был свидетелем тренингов, предоставляемых местным менеджерам весьма респектабельными консалтинговыми компаниями, где использовались классические примеры из учебника. Все значения предоставлены, и единственной задачей является подстановка цифр в формулу. При таком подходе меня не удивляет, что предмет финансового анализа и оценки представлен в PowerPoint.

В моем курсе «Финансовая оценка бизнес-проектов» я сосредотачиваюсь на шагах и расчетах, которые местный предприниматель или менеджер должен предпринять при необходимости оценки новой инвестиционной возможности. Мы анализируем ситуацию (продукт/услугу, рынок, окружающую среда и т. д.) и моделируем будущие доходы, расходы и денежные потоки, которые вытекают из бизнес-модели. Выявляем движущую силу доходов и расходов, а также другие параметры, а потом создаем электронную модель проекта. Затем компания или владелец должны решить, какая доходность является адекватной для данного проекта (например, в сравнении с доходностью на других проектах). Зная, как аналитики рассчитывают стоимость капитала на развитых рынках, можно сформировать образ мышления, которому тоже следует учить в Казахстане. Но я критично отношусь к тому, как некоторые корпоративные тренеры преподносят сложную тему оценки проектов на голых цифрах, требуя только подставить их в формулу.

Я, наоборот, полагаю, что мы должны учить студентов создавать с умом модели электронных таблиц. Вот в чем заключены 99% работы финансового аналитика на практике, так как в отличие от учебников входные данные и структура модели не предоставлены. Структура модели должна быть разработана нами, входные данные мы сами должны определить, собрать, оценить и проверить. Способность разработки электронных таблиц для модели проекта с правильной структурой, входными данными и взаимозависимостями, которые могли бы дать нам результат на такие запросы, как оценка добавленной стоимости, генерирование сценариев и выявление рисков, является ценным навыком в отличие от знания использования формул из учебника.

Навыки моделирования электронных таблиц необходимы: существуют научные исследования, указывающие на финансовые потери компаний, вызванные ошибками в электронных таблицах или плохо разработанными моделями. Ошибки бывают разных форм: опечатки, пропуски, структурные проблемы, несоответствия, неработающие ссылки, скопированные ячейки с неправильным использованием абсолютного или относительного адреса и т. д. Рэймонд Панко показывает, что до 88% финансовых моделей, используемых компаниями для поддержания их решений, содержат ошибки, некоторые из них с катастрофическими последствиями. Потери также происходят, если руководство не знает, как проводить надлежащий анализ проекта в таблице и делает неоптимальные решения, угадывая ответы и рискуя.

Знание Excel нужно не только молодым учащимся на дневных программах MBA, но и высокопоставленным управленцам в сфере бизнеса на программах Executive MBA. Иногда меня спрашивают: «Зачем мне нужно знать Excel, если мои подчиненные все посчитают?» Даже если вам самому не приходится разрабатывать финансовые модели, вам все равно нужно будет проверить работу ваших работников на наличие предупреждающих знаков плохо построенной модели, которая свидетельствовала бы о недостаточной подготовке вашего персонала и возможных ошибках и ошибочных выводах. На Западе все управляющие менеджеры когда-то в молодости работали с Excel, и многие продолжают использовать данную программу в ежедневных вопросах, даже находясь на высоких постах. Но в Казахстане многие управленцы не сталкивались с Excel. Поэтому я настаиваю на работе в Excel не только в случае молодых студентов, но и в отношении топ-менеджеров.

Для меня является сюрпризом то, насколько часто я встречаю менеджеров с недостаточными навыками моделирования электронных таблиц. Просветительская работа в этом направлении улучшит решения, доходы от инвестиций, а также финансовые результаты по всем направлениям и приведет к увеличению стоимости компаний для акционеров и заинтересованных сторон. Это звучит преувеличенно, но Excel необходим для успешного реформирования экономики Казахстана. Педагоги по всей стране должны действовать и превратить Excel в неотъемлемую часть учебной программы.

Марек Йохец, ассоциированный профессор финансов Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета

