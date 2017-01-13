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Британцы сократили разрыв между богатыми и бедными

Сегодня, 02:31
Британцы сократили разрыв между богатыми и бедными


В Великобритании разрыв между богатыми и бедными резко сократился в прошлом году. Так, доходы каждого пятого богатого британца упали на 1,9%, при этом доходы населения c уровнем достатка ниже среднего возросли на 5,1%. Такие данные приводит Управление национальной статистики Великобритании, пишет vestifinance.ru.

По данным ведомства, имущественное неравенство удалось стереть за счет увеличения государственных и частных пенсионных выплат.

При этом рабочий класс Великобритании не смог существенно улучшить свое финансовое положение, и за год его доходы увеличились всего на 1%. В то время как средний доход британских пенсионеров вырос на 3,1%. Но данная статистика еще объяснима тем, что половина пенсионеров, в свое время занимавших руководящие посты, обладают нетто-активами, стоимость которых превышает 900 тыс. фунтов.

Согласно подсчетам High Pay Centre, выступающего за сокращение чрезмерных выплат топ-менеджерам, пропасть между богатыми и бедными становится все шире. Так, в 2016 году гендиректор компании из списка FTSE 100 зарабатывал 1 тыс. фунтов в час. Это означает, что британскому топ-менеджеру требуется менее трех дней, чтобы заработать среднюю зарплату британца.

В среднем топ-менеджеры зарабатывают более 5,5 млн фунтов в год, и каждый год этот показатель только увеличивается на 10%.

Эксперты также пришли к выводу, что подобное имущественное неравенство британцев наблюдалось в 60-е гг. Согласно докладу аналитической компании положительная динамика имеет разовый характер. А разрыв между богатыми и бедными в Соединенном Королевстве на сегодня все равно больше, чем 30 лет назад, и это одна из острых проблем в стране.

В британском обществе до сих пор сохраняются «глубоко укоренившиеся и вошедшие в повседневный обиход различия» в оплате труда и возможностях трудоустройства между мужчинами, женщинами и представителями меньшинств.

Особенно остро социальное неравенство ощущается, в частности, в вопросах налогообложения, образования и возможностях перемены места жительства. При этом аналитики пришли к выводу, что прошлый год стал еще более тяжелым для тех британцев, которые еле сводят концы с концами. В ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобальные риски — 2017» также говорится о необходимости реформирования мировой капиталистический системы.

В докладе констатируется, что в настоящее время вполне очевидны глобальные проблемы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза и избранием Дональда Трампа на должность президента США. По прогнозам ВЭФ, увеличение доходов богатых и усиление социального неравенства будут основным двигателем глобальных процессов в ближайшие десять лет.

В качестве примера растущего неравенства в странах с развитой экономикой названо увеличение доходов исполнительных директоров компаний, в то время как «люди вынуждены сводить концы с концами из-за последствий мирового финансового кризиса».

Доклад основан на оценке 30 глобальных системных рисков. В его составлении принимали участие 750 экспертов, в том числе представители бизнеса, научных кругов и некоммерческих организаций.

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