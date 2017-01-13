IMAX увеличивает присутствие в Казахстане

Сегодня, 06:00Третий в стране зал с максимальным эффектом погружения запустили в столичном кинотеатре «Kinopark 8 Сарыарка»Накануне новогодних праздников компания Kinopark порадовала столичных зрителей открытием нового зала IMAX в кинотеатре «Kinopark 8 Сарыарка», тем самым продолжая эксклюзивное сотрудничество с канадской корпорацией.Зал IMAX в кинотеатре «Kinopark 8 Сарыарка» выполнен по индивидуальному проекту, но с учетом всех особенностей и стандартов, способных вместить, а главное – заставить работать сложный комплекс технических решений, будь то внушительных размеров экран с серебряным напылением - 10,2 х 19,4 метра и суперсовременная интеллектуальная цифровая система звука с лазерной настройкой, два огромных проектора и особая геометрия зала с большой вместительностью в 237 мест.Визитной карточкой нового зала IMAX является повышенный комфорт. Расстояние между обычными рядами составляет больше метра (135 сантиметров). В VIP-зоне, под которую отведено три ряда, оснащенных USB-портами для мобильных устройств, расстояние и вовсе составляет 2 метра! Подобным удобством едва ли могут похвастаться другие IMAX-залы по всему Центрально-Азиатскому региону.Особенность технологии, когда зритель как бы находится в эпицентре событий (за счет отсутствия «слепых» зон, особенностей экрана, геометрии зала, проекционной и акустической систем), усугубляется цветовым решением и дизайном, выполненным в лаконичном стиле. В соответствии с рекомендациями представителей корпорации, зал выдержан в черных тонах, дабы зрителя ничего не отвлекало от главной цели – просмотра кино с полным эффектом погружения. Тем самым зал в кинотеатре «Kinopark 8 Сарыарка» приближен к легендарному залу в Лос-Анджелесе, где ведущие режиссеры Голливуда принимают решения о выпуске тех или иных фильмов в формате IMAX.Примечательно, что если ранее кинематографисты относились к революционной системе с большой долей скепсиса, то сегодня произвести фильм совместно с IMAX считают за честь. Экранизируются самые яркие, динамичные и выдающиеся работы, соответственно, каждая премьера становится настоящим событием.На ближайшие полгода в залах IMAX в Казахстане заявлены такие премьеры, как: «Три икса: Мировое господство», «Притяжение», «Красавица и чудовище», «Король Артур» и другие.В планы компании Кinopark входит организация и проведение предварительных показов, образовательных проектов и различных мероприятий на базе нового зала в кинотеатре «Kinopark 8 Сарыарка».Количество залов IMAX не ограничится тремя кинотеатрами. Формат, для которого уже неотделимы такие понятия, как увеличенный по ширине экран, непревзойденное качество изображения и удивительно чистый звук, появится на западе и юге страны, где также расположены кинотеатры сети Kinopark. Кроме того, разработки, которые ведутся канадской корпорацией в области лазерного оборудования вот уже на протяжении пяти лет, будут доступны и для отечественных зрителей.Всего за шесть лет (а первый зал IMAX появился в стране в 2010) уникальному формату удалось завоевать любовь зрителей и обзавестись армией приверженцев. Собственно, увеличение показателя выручки более чем на 15% от общего бокс-офиса по сети Kinopark неопровержимо свидетельствуют о серьезных позициях и высоком потенциале IMAX в Казахстане.