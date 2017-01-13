В Алматы и Южно-Казахстанской области работают мобильные ЦОНы

Сегодня, 02:17

По поручению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, для удобства жителей Южно-Казахстанской области мобильные ЦОНы выехали в города Сарыагаш, Туркестан и Байдибекский район. Это связано с началом приема документов на назначение жилищных пособий и государственных пособий на детей до 18 лет местными исполнительными органами. Теперь жителям этих населенных пунктов для получения электронных справок не обязательно идти в ЦОН. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Правительство для граждан».

Для того чтобы гражданам, оформляющим пособия, не приходилось идти в Центры обслуживания населения, специалисты мобильных ЦОН будут работать с 9 утра до 8 вечера у зданий акиматов в Туркестане и Байдибекском районе, а также у воинской части 20/20 в г. Сарыагаш.

В Центрах обслуживания населения наблюдается наплыв граждан, желающих получить временную регистрацию по месту жительства. Однако ежегодно граждане, оформляющие пособия в местных акиматах, в это время обращаются за адресными справками и справками об отсутствии недвижимости. Мобильные ЦОНы направлены в густонаселенные пункты, чтобы облегчить получение информационных справок гражданам.

Также мобильные ЦОН размещены для выдачи информационных справок в Алматы возле Центров обслуживания населения, с наибольшим потоком посетителей, желающих пройти временную регистрацию. Специалисты мобильных ЦОНов выдают информационные справки посетителям фронт-офисов Алатауского и Турксибского районов.

Информационные справки можно получить:

Южно-Казахстанская область:

1) г. Сарыагаш, ул. Турсынкулова 21, (у здания воинской части 20/20)

2) г. Туркестан, ул. К. Татыбаева (у здания акимата)

3) Байдибекский район, ул. Б. Карашаулы, 49 (у здания акимата)

Город Алматы:

1) отдел Алатауского района — мкр-н Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, 24

2) отдел Турксибского района — ул. Рихарда Зорге, 9