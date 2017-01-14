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10 тысяч полицейских в РК имеют видеожетоны

Сегодня, 02:37
10 тысяч полицейских в РК имеют видеожетоны


В 2017 году МВД планирует завершить оснащение автомобилей и нарядов дорожно-патрульной полиции видеорегистраторами, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Сегодня, по данным ведомства, из почти трех тысяч патрульных автомашин видеорегистраторы установлены в 2400 автомобилях (80%). Из 12 тысяч сотрудников дорожно-патрульной полиции 10 тысяч оснащены видеожетонами, которые позволяют фиксировать действия полицейских и служат доказательной базой при оформлении правонарушений-сообщил заместитель председателя КАП МВД.

«Эти меры, позволят повысить прозрачность работы полиции, учитывая что применение видеорегистраторов также дисциплинирует и сотрудников полиции, способствует исключению коррупционных правонарушений», — говорится в пресс-релизе МВД.

Также, как отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Талгат Мусаканов, сегодня по стране установлено почти 3300 видеокамер наблюдения, подключенных к Центрам оперативного управления ДВД. Из них 1 772 — на перекрестках, 816 — в общественных местах, 709 — во дворах жилых массивов, и свыше 900 камер фиксации нарушений ПДД.

«С их использованием появилась возможность сократить постоянное присутствие сотрудника полиции на маршруте и дополнительно перекрыть маршруты патрулирования с охватом других участков», — сказал он.

Сообщается, что в 2016 году раскрытие преступлений «по горячим следам» выросло почти на 7%, выявление нарушений ПДД — на 7,7%. По итогам года наблюдается снижение преступлений в общественных местах, в т. ч. на улицах. Количество ДТП по итогам года также снижено на 5% (до 17 974). Число погибших на дорогах снизилось на 2,7% до 2390 человек.

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