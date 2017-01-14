Арестован Куандык Бишимбаев

Сегодня, 02:30

Ранее задержанный Куандык Бишимбаев арестован. 12 января с санкции районного суда № 2 Алматинского района г. Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения «арест».

Напомним, Бишимбаев обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

Досудебное расследование продолжается.

10 января Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Куандык Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

«Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды. В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра указом президента 28 декабря 2016 года. Он пробыл на этой должности 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

17 ноября 2016 года сообщалось о том, что Национальное бюро по противодействию коррупции ведет досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек Development» по фактам получения взяток. Позже были задержаны руководители: заместитель председателя правления АО «Байтерек Development» Джакупов, руководитель департамента дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетов, бывший и нынешний управляющие директоры Анарбай и Сариев, руководство ТОО"Project City Group" Смагулов, Есмуханов, Жуманазар и Комаров.

30 ноября был арестован бывший председатель правления АО «Байтерек Development», ныне председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Министерства национальной экономики РК Бахыт Жаксыбаев. По данным Нацбюро, на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами «Байтерек Development» за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нрлы жол».

В начале декабря бывший глава холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев сказал, что не знал о том, что творилось в «Байтерек Development».

«Я сейчас не могу ничего прокомментировать, ведется следствие, оно все установит», — сказал Куандык Бишимбаев 6 декабря.

Тогда он не ответил на вопрос, считал ли он задержанных людьми из своей команды.

«Конечно, я не знал», — сообщил он журналистам, интересовавшимся о его осведомленности данной ситуацией.