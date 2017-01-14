В Казахстане наладят сборку 3D принтеров

Сегодня, 02:29

Нацагентство по технологическому развитию предоставило ТОО «3DInnovations» грант в размере 4,3 млн. тенге на коммерциализацию технологий. Компания занимается сборкой собственных 3D принтеров. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НАТР».

Прототип 3D принтера создается для реализации технологии RepRap (Replicating Rapid Prototyper). Устройство способно создавать собственные детали на основе моделей, сгенерированных компьютером. В рамках данного проекта производится моделирование и производство опытных образцов, прототипов и различных деталей и моделей высокой точности из ABS, PLAпластиков.

Создателями был изучен опыт российского стартапа «Кипарис», также профинансированного государством на грантовой основе.

«Кроме того мы посетили инновационный центр „Сколково“. Получены консультации технического персонала лидера российского производителя 3D принтеров Picaso3D. В результате были собраны материалы, проведены переговоры, достигнуты соглашения о поставке комплектующих, получен наглядный опыт организации производства и выстраивания схемы продаж», — рассказал директор ТОО «3D Innovations» Игорь Насонов.

Отмечается, что основными конкурентными преимуществами 3D принтера является низкая себестоимость и цена (ниже зарубежных аналогов), сроки сборки быстрее сроков доставки из США, Европы и Китая, высокая точность печати для типов FDM3Dпринтеров и полная сервисная поддержка и обслуживание, дополнительные услуги (бесплатное обучение).

В настоящее время проектная мощность составляет примерно 4 принтера в месяц, которую планируется увеличить в два раза.

Отметим, что технология 3D печати была открыта в 1980-х годах, в 1990-х опробована, в 2000-х коммерциализирована, а к концу 2015 года 3D печать находилась на пике применения. 3Dпринтеры используют, к примеру, Роскосмос для изготовления сверхточных деталей для космических кораблей, строители для изготовления макетов, инженеры для опытных разработок, кондитеры для производства шоколада.