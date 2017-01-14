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В Казахстане отмечен рост инвестиций в основной капитал

Сегодня, 02:35
В Казахстане отмечен рост инвестиций в основной капитал


Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2016 ода составил 7718,8 млрд тенге. Это на 5,1% больше, чем в 2015 году, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе министерства национальной экономики.

Объем промышленного производства составил 18 559,2 млрд тенге в действующих ценах, что на 1,1% меньше, чем в 2015 году.

В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 0,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 0,4%.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство уменьшилось на 2,7%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 4,6%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2016 года составил 3615,8 млрд тенге, что больше на 5,5% чем в 2015 году.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-декабре 2016 году составил 103,8%.

Объем грузооборота в январе-декабре прошлого года составил 514,7 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) или 100,5% к январю-декабрю 2015 года объем пассажирооборота составил 264,1 млрд пкм и вырос на 4%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-декабре 2016 году составил 98%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-декабре 2016 году составил 98,6%.

Объем розничной торговли составил 7661,8 млрд тенге или 100,9% к уровню соответствующего периода 2015 году (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли составил 18 429,6 млрд тенге или 97,3% к уровню соответствующего периода годом ранее (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2016 года составил 55 298,7 млн долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2015 года уменьшился на 21,4%, в том числе экспорт — 32 732,1 млн долларов США (на 22,2% меньше), импорт 22 566,6 млн долларов США (на 20,1% меньше).

Количество зарегистрированных юридических лиц составило 383 850 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,5%, в том числе 374 912 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 236 103, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 227 613 единиц.

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