«Жёлтый» уровень террористической угрозы отменят с 16 января

Сегодня, 02:14

На территории Казахстана с 16 января 2017 года будет отменен умеренный («желтый») уровень террористической опасности. Об этом



«Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного („желтого“) уровня террористической опасности на территории всей страны. Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан „Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма“ от 9 августа 2013 года № 611», — указывается в распространенной информации.

Напомним, «желтый» уровень террористической угрозы был объявлен в Казахстане 6 июня 2016 года сроком на 40 дней, далее, с 16 июля, «желтый» уровень был продлен еще на 30 дней, затем с 14 августа умеренный уровень угрозы продлили до начала 15 января 2017 года. Такие меры были приняты после теракта в Актобе.

Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах

«Желтый» уровень, как объясняют в КНБ, предполагает проведение силовыми структурами и государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в том числе:

— сбор, оценку и проверку информации о возможных террористических и насильственных экстремистских акциях;

— обследования мест массового скопления населения и других объектов, уязвимых в террористическом отношении;

— усиление досмотровых мероприятий на объектах транспорта с использованием специальных технических средств;

— выставление усиленных патрулей на улицах, площадях, стадионах и в других местах массового скопления населения, на магистральных железнодорожных сетях и иных объектах транспортной инфраструктуры;

— упреждающее информирование населения о возможных террористических угрозах и необходимых при этом действиях.