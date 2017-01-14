Новости / Государство

«Жёлтый» уровень террористической угрозы отменят с 16 января

Сегодня, 02:14
«Жёлтый» уровень террористической угрозы отменят с 16 января


На территории Казахстана с 16 января 2017 года будет отменен умеренный («желтый») уровень террористической опасности. Об этом

«Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного („желтого“) уровня террористической опасности на территории всей страны. Решение принято Председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан „Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма“ от 9 августа 2013 года № 611», — указывается в распространенной информации.

Напомним, «желтый» уровень террористической угрозы был объявлен в Казахстане 6 июня 2016 года сроком на 40 дней, далее, с 16 июля, «желтый» уровень был продлен еще на 30 дней, затем с 14 августа умеренный уровень угрозы продлили до начала 15 января 2017 года. Такие меры были приняты после теракта в Актобе.


«Жёлтый» уровень террористической угрозы отменят с 16 января

Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах

«Желтый» уровень, как объясняют в КНБ, предполагает проведение силовыми структурами и государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий, в том числе:
— сбор, оценку и проверку информации о возможных террористических и насильственных экстремистских акциях;
— обследования мест массового скопления населения и других объектов, уязвимых в террористическом отношении;
— усиление досмотровых мероприятий на объектах транспорта с использованием специальных технических средств;
— выставление усиленных патрулей на улицах, площадях, стадионах и в других местах массового скопления населения, на магистральных железнодорожных сетях и иных объектах транспортной инфраструктуры;
— упреждающее информирование населения о возможных террористических угрозах и необходимых при этом действиях.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Срок действия «желтого» уровня террористической опасности продлен Срок действия «желтого» уровня террористической опасности продлен
  • Полиция Актюбинской области переведена на усиленный режим Полиция Актюбинской области переведена на усиленный режим
  • Есть погибшие среди сотрудников полиции Есть погибшие среди сотрудников полиции
  • В РК продлен «желтый» уровень террористической опасности В РК продлен «желтый» уровень террористической опасности
  • В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности
    • Отзывы читателей
    10 тысяч полицейских в РК имеют видеожетоны 10 тысяч полицейских в РК имеют видеожетоны Государство Сегодня, 02:37
    В Казахстане отмечен рост инвестиций в основной капитал В Казахстане отмечен рост инвестиций в основной капитал Государство Сегодня, 02:35
    Арестован Куандык Бишимбаев Арестован Куандык Бишимбаев Государство Сегодня, 02:30
    В Казахстане наладят сборку 3D принтеров В Казахстане наладят сборку 3D принтеров Государство Сегодня, 02:29
    «Жёлтый» уровень террористической угрозы отменят с 16 января «Жёлтый» уровень террористической угрозы отменят с 16 января Государство Сегодня, 02:14
    Аналитики АО Аналитики АО "Самрук-азына" рассказали о ценах на нефть в 2017 году Новости Вчера, 20:00
    Администрация Универсиады опубликовала график и маршрут эстафеты огня в РК Администрация Универсиады опубликовала график и маршрут эстафеты огня в РК Новости Вчера, 20:00
    Super Chat на YouTube заработал с 12 января Super Chat на YouTube заработал с 12 января Новости Вчера, 20:00
    Air India введет изолированные от мужчин места для летающих в одиночку женщин Air India введет изолированные от мужчин места для летающих в одиночку женщин Новости Вчера, 20:00
    "Золото" ОИ-2008 в Пекине перейдет к казахстанской тяжелоатлетке Алле Важениной Новости Вчера, 20:00
    Больше Excel, пожалуйста! Больше Excel, пожалуйста! Государство Вчера, 02:37
    Британцы сократили разрыв между богатыми и бедными Британцы сократили разрыв между богатыми и бедными Государство Вчера, 02:31
    БАСТ урегулировала конфликт между акционерами БАСТ урегулировала конфликт между акционерами Государство Вчера, 02:26
    В Алматы и Южно-Казахстанской области работают мобильные ЦОНы В Алматы и Южно-Казахстанской области работают мобильные ЦОНы Государство Вчера, 02:17
    Баглан Майлыбаев покинул Администрацию Президента Баглан Майлыбаев покинул Администрацию Президента Государство Вчера, 02:11
    В 2017 году в Астане начнут курсировать ночные автобусы по трем маршрутам В 2017 году в Астане начнут курсировать ночные автобусы по трем маршрутам Новости 12-01-2017, 20:00
    Американские геофизики определили точное время рождения Луны Американские геофизики определили точное время рождения Луны Новости 12-01-2017, 20:00
    Facebook запустил проект для борьбы с фейками и создания качественных новостей Facebook запустил проект для борьбы с фейками и создания качественных новостей Новости 12-01-2017, 20:00
    30 человек спасли из снежного плена сотрудники ДЧС ВКО 30 человек спасли из снежного плена сотрудники ДЧС ВКО Новости 12-01-2017, 20:00
    "Барыс" вырвал победу у хорватского "Медвешчака" в гостевом матче чемпионата КХЛ Новости 12-01-2017, 20:00