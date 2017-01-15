Барак Обама продлил на год санкции против России

Сегодня, 02:26

Президент США Барак Обама продлил на год действие антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в документах, опубликованных 13 января на сайте Белого дома, передает РБК.

В письме спикерам обеих палат конгресса США Барак Обама уведомляет, что «необходимо продолжать режим чрезвычайного (санкционного) положения», введенный в соответствии с указом 13 660 от 6 марта 2014 года из-за событий на Украине, а также в соответствии с последующими указами, которые расширяли санкции в отношении России.

«Действия и политика, из-за которых были приняты эти указы, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в документах. «Таким образом, я продлеваю на один год объявленное чрезвычайное положение в соответствии с распоряжением 13 660.

Аналогичные режимы Барак Обама продлил в отношении Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве, Венесуэлы и «террористов, угрожающих сорвать мирный процесс на Ближнем Востоке», следует из письма.

В конце декабря минувшего года Барак Обама ввел новые санкции против России. На этот раз «за вмешательство в выборы США». Под них попали, в частности, ФСБ и главное управление Генштаба России (ГУ ГШ, бывшее главное разведывательное управление, ГРУ), а также три компании, которые «обеспечивают материальную поддержку кибердействий» спецслужб. Кроме того, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, обязав их покинуть США в течение 72 часов.