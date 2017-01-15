Более 78 тысяч граждан получили временную регистрацию с начала года

Сегодня, 02:23

В Казахстане за две недели 2017 года временную регистрацию получили более 78 тысяч человек. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные министерства внутренних дел РК.

«13 января 2017 года регистрацию по месту жительства оформили 30 069 человек, из них по постоянному месту жительства — 14 523 и по временному — 15 546», — сообщили в ведомстве.

Всего с 7 по 13 января, по данным министерства, зарегистрировались 157 778 граждан, из них 79 412 по постоянному и 78 366 по временному месту жительства.

Как сообщалось, наряду с регистрацией по постоянному месту жительства, существует регистрация по месту временного пребывания. Для того, чтобы встать на временный учет, не надо сниматься с прежнего места регистрации т. е. постоянная регистрация сохраняется. Временная регистрация оформляется на определенный срок, который указывается самим гражданином и после его истечения автоматически аннулируется. То есть не требуется специально посещать ЦОН, чтобы сняться с временного учета.

Только в 2016 году в связи с изменением постоянного места жительства в Республике Казахстан регистрацию оформили 1 млн 200 тыс. человек, и еще 750 тыс. зарегистрировались по месту временного пребывания.