Deutsche Bank запретил сотрудникам использовать WhatsApp

Сегодня, 02:19

Deutsche Bank запретил сотрудникам использовать на корпоративных телефонах мессенджеры WhatsApp, Google Talk, iMessage. В компании такие меры объяснили необходимостью повысить уровень соответствия. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает РБК, один из информированных источников объяснил, что банк, в отличие от электронной почты, не может архивировать текстовые сообщения,

«Мы осознаем, что деактивация изменит условия вашей повседневной работы и приносим извинения за неудобства, которые могут возникнуть», — говорилось в заявлении банка, которое получили сотрудники. «Однако этот шаг необходим для подтверждения соблюдения банком нормативно-правовых требований», — также отмечалось в заявлении.

Deutsche Bank работает над восстановлением репутации, отмечает Bloomberg. Так, немецкий банк обязался выплатить 7,2 млрд долларов Минюсту США по делу о продаже необеспеченных ипотечных бумаг, которые выдавались за качественные активы в преддверии финансового кризиса 2008 года.