В Грузии запретили сделки в иностранной валюте

Сегодня, 02:34

Власти Грузии ввели запрет на совершение гражданами и юрлицами сделок купли-продажи товаров и услуг в иностранной валюте с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке страны, передает Интерфакс.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу подписал пакет соответствующих законов, сообщила экономический советник президента Майя Микеладзе на брифинге в пятницу.

«Мы детально рассмотрели эти документы, они, в первую очередь, касаются политики дедоларизации», — сказала она.

Указание цен в национальной валюте — лари — при совершении сделок, а также в рекламе теперь будет обязательным на всей территории страны. В случае нарушения новых требований физические лица будут оштрафованы на 500 лари, юридические лица — на 2 тыс. лари, а в случае повторного нарушения — на 1 тыс. и 5 тыс. лари соответственно.

Как сообщалось, в рамках комплексного плана по стабилизации финансового рынка, с 17 января 2017 года в Грузии будет введен также механизм по льготному переводу в лари ипотечных кредитов, взятых физическими лицами в долларах США под залог имущества до 1 января 2015 года в размере, эквивалентном не более 100 тыс. лари. Перевод кредитов в нацвалюту будет осуществляться по курсу на 0,2 лари ниже официального обменного курса.

Курс грузинской национальной валюты после падения на 32,4% по отношению к доллару США в 2015 году к лету 2016 года укрепился, но с начала ноября снова начал резкое снижение, побив несколько антирекордов.