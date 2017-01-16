Арестован экс-заместитель главы администрации президента Майлыбаев

Арестован экс-заместитель главы администрации президента МайлыбаевВчера, 08:29 Об этом сообщила в понедельник, 16 января, пресс-служба Комитета нацбезопасости Казахстана
Фото: Kz astana/wikimedia.org
Баглан Майлыбаев.
«2 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса РК, задержаны бывшие работники администрации президента РК Баглан Майлыбаев и Николай Галихин», - говорится в сообщении ведомства.
14 января Есильский районный суд Астаны выдал санкцию на арест чиновников сроком на 2 месяца.
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«Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно», - подчеркнули в КНБ РК.
Как сообщал ранее Forbes.kz, 12 января Баглан Майлыбаев был освобожден от должности замглавы АП.
Как сказано в Википедии, Майлыбаев Баглан Асаубаевич родился 20 мая 1975 в Жамбылской области. Доктор юридических наук (2002), кандидат политических наук (1998).
В 1996 окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «журналист».
В 1998 окончил аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской академии государственной службы при президенте РФ.
С 1998 по 2002 — старший научный сотрудник Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.
С февраля по май 2002 — директор департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия.
С мая 2002 по сентябрь 2003 — президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».
С сентября 2003 по декабрь 2004 — президент акционерной компании «Зан».
С декабря 2004 — руководитель пресс-службы президента Республики Казахстан.
С октября 2008 г председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
С декабря 2008 — вице-министр культуры и информации РК.
С июня 2009 по октябрь 2011— пресс-секретарь президента Республики Казахстан.
С октября 2011 года по январь 2017 — заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан. Курировал вопросы внутренней политики, идеологии.
Владеет казахским, русским, английским языками. Женат, воспитывает двоих детей.
Награждён орденами «рмет», «Парасат», медалями, Благодарственной грамотой президента Республики Казахстан, лауреат премии молодых ученых НАН РК (1998).
Автор 4 научных монографий, более 150 научных и публицистических статей, опубликованных в казахстанских и зарубежных изданиях, а также ряда художественных рассказов. Руководитель, автор сценария ряда телевизионных проектов, документальных фильмов.
Отметим, что второй арестованный, Николай Галихин, в конце 2016 был удостоен ордена "Курмет".