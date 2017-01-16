ЕНПФ возглавила Нурбиби Наурызбаева

Сегодня, 02:38

Решением совета директоров АО «ЕНПФ» председателем фонда назначена Нурбиби Наурызбаева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По словам Нурбиби Наурызбаевой, новое правление ЕНПФ намерено незамедлительно принять действенные меры по усилению системы внутреннего контроля фонда, пересмотреть систему управления рисками.

«Мы внедрим принципы и модели международных стандартов в области управления рисками, основывающиеся на базовых принципах трехуровневой линии защиты COSO. Совместно с советом директоров планируется привести деятельность службы внутреннего аудита в соответствие с международными стандартами. Ключевыми же принципами в нашей работе будут забота и защита интересов вкладчиков фонда и получателей пенсионных выплат. В целях обеспечения прозрачности деятельности фонда предлагается создание при фонде общественного совета с включением представителей средств массовой информации, экспертов в области финансов, вкладчиков фонда, получателей пенсионных выплат и общественных организаций», — сообщила Нурбиби Наурызбаева.

Глава ЕНПФ арестован на два месяца

Напомним, прежний председатель ЕНПФ Руслан Ерденаев подозревается в «совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности» по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) УК РК. Как сообщалось, проверка по факту приобретения фондом облигаций компании «Бузгул Аурум» за счет собственных средств ЕНПФ в размере 5 млрд тенге была начата на основании обращения Нацбанка в правоохранительные органы.

«Мое ключевое видение своей работы в фонде — восстановление его репутации, улучшение его деятельности, участие в формировании такой накопительной пенсионной системы, которая будет пользоваться доверием у населения, которая позволит получать ожидаемые пенсионные накопления при выходе на заслуженный отдых», — подчеркнула Нурбиби Наурызбаева.

Нурбиби Наурызбаева — финансист с 33-летним стажем, награждена орденом «Курмет», отмечена Благодарственным письмом Президента РК, имеет другие государственные награды и почетные грамоты. Ранее была председателем правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК). До назначения в ЕНПФ занимала должность директора департамента внутреннего аудита Нацбанка.