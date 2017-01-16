Ерик Султанов проинспектировал рынки Петропавловска

Сегодня, 02:17

Аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов посетил рынки Петропавловска. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

Первым объектом посещения стала сельскохозяйственная ярмарка на рынке «Солтстік». Здесь свою продукцию представили товаропроизводители Кызылжарского района. Как проинформировал руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Омаров, ярмарки проходят еженедельно также на рынках «Корона», «Дария», «Алтын Арман».

«В ассортименте представлена мясная продукция — говядина, свинина, баранина, а также молочная продукция и яйца компании „Алекри“, птицефабрики „Атай СК“. Также индивидуальные предприниматели города Петропавловска представляют свою продукцию. Цена намного дешевле, чем рыночная. К примеру, стоимость мяса говядины составляет 950 тенге. В ярмарке еженедельно участвуют все районы области», — рассказал Кайрат Омаров.

Глава региона Ерик Султанов побеседовал с товаропроизводителями и горожанами. Также аким посетил сельскохозяйственную ярмарку на рынке «Алтын Арман», здесь свою продукцию представили три района — Тайыншинский, Айыртауский и Шал акына. Главу региона интересовала стоимость мясной, молочной и рыбной продукции.

Еще одним пунктом рабочей поездки Ерика Султанова стало посещение торговых центров «Низкоцен» по улице Болатбаева и Чкалова. К слову, последний работает с декабря прошлого года. Доля казахстанских товаров здесь составляет 70%. Всего же представлено около 8 тысяч наименований. Аким области ознакомился с продукцией и отпускной стоимостью товаров.